Las estrellas de la música siguen anunciando su llegada a Lima este 2025. Esta vez, la cantante albanobritánica de pop Dua Lipa confirmó su primer concierto en Perú como parte de la etapa latinoamericana de su tour “Radical Optimism”, el cual ha llevado ya por Europa, Asia y Oceanía. En los siguientes párrafos encontrarás toda la información sobre el concierto de Dua Lipa en Lima.

Para empezar, Dua Lipa sorprendió a todos este 1 de abril al confirmar la etapa latinoamericana de su gira mundial, incluyendo una fecha en Perú, y que este 2025 estará cargada de shows tanto en Sudamérica como en Europa, Oceanía y América del Norte. La gira coincide con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Lima?

Dua Lipa ofrecerá un concierto en el Estadio San Marcos de Lima el próximo 25 de noviembre de 2025.

El gran recinto ya ha recibido anteriormente a grandes exponentes de la música mundial, tales como Guns N’ Roses, Metallica, Feid, Blink-182, The Weeknd, Karol G y más. Además, próximamente se presentarán Stray Kids (9 de abril) y Linkin Park (28 de octubre).

¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Dua Lipa en Lima?

El precio de las entradas para ver a Dua Lipa en Lima aún no se ha revelado, pero se sabe que los tickets estarán a la venta a través de la web de Ticketmaster.

El costo de las entradas podría revelarse en las próximas horas. Según la web de la ticketera, el estadio estará dividido en 4 zonas, cada una con subdivisiones. Se asume que Cancha 1 y 2 serán los precios más elevados, mientras Tribuna Norte tendrá un costo menor.

Este es el mapa referencial de las ubicaciones para el concierto de Shakira en el Estadio San Marcos. (Foto: Captura de imagen)

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Dua Lipa en Lima?

Las entradas saldrán a la venta en tres etapas: Preventa artista, Preventa Visa IBK y venta general.

La etapa de preventa artista estará disponible el 7 de abril, a partir de las 10 a.m. y debes registrarte previamente.

La preventa IBK estará disponible desde el 8 de abril, a partir de las 10 a.m. en Ticketmaster y será exclusiva para clientes Visa IBK. Después de agotar ambas preventas se dará inicio a la venta general.

¿Cómo registrarse para la preventa de fans de Dua Lipa?

A través de sus stories de Instagram, Dua Lipa compartió un link de pre registro donde debes colocar tu nombre, correo electrónico y número de celular para recibir información de la preventa. Aquí el link

También debes precisar el país y lugar del concierto al que deseas registrarte para comprar una entrada. El registro debes hacerlo antes de las fechas mencionadas, en Perú, hasta el 4 de abril a las 10 a.m.

Dua Lipa anunció en sus stories el link de registro para la preventa artista. (Foto: Captura de imagen)

Tras llenar el formulario, Dua Lipa (bueno, un chat con su nombre) te enviará un mensaje a tu WhatsApp con el siguiente mensaje:

“Hola, bienvenido a la comunidad de mensajes de Dua. Al escribirle a Dua Lipa, aceptas recibir mensajes y aceptas los términos y condiciones de la comunidad. Responde ‘STOP’ para terminar. Responde ‘HELP’ para obtener ayuda. https://community.com/terms”.

Este es el mensaje que te envía Dua Lipa cuando te inscribes. (Foto: Captura de imagen)

¿Qué otros países visitará Dua Lipa en Sudamérica?

A través de una publicación en redes sociales, Dua Lipa anunció sus próximos conciertos en Sudamérica:

Dua Lipa en América Latina - Todas las fechas

7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (Estadio River Plate)

11 de noviembre en Santiago, Chile (Estadio Nacional)

15 de noviembre en Sao Paulo, Brasil (Estadio Morumbis)

22 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil (Estadio Nilton Santos)

25 de noviembre en Lima, Perú (Estadio San Marcos)

28 de noviembre en Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)

1 de diciembre en Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)

2 de diciembre en Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)

Dua Lipa anunció en sus redes sociales las fechas de su gira por Sudamérica. (Foto: Instagram)

Sobre Radical Optimism Tour

La etapa 2025 del ‘Radical Optimism Tour’ inició con una presentación en Melbourne, Australia, donde Dua Lipa ofreció una nueva producción con un diseño de escenario dinámico y un trabajo visual acorde a su nivel.

A lo largo de su tour, Dua Lipa ha invitado a diversos artistas sorpresas como Troye Sivan, Kevin Parker de Tame Impala y Vance Joy. Por si fuera poco, cada noche la artista ofrece una interpretación especial en homenaje al país donde se presenta, incluyendo canciones como “Highway to Hell” de AC/DC, “Torn” de Natalie Imbruglia y “Can’t Get You Out Of My Head” de Kylie Minogue.