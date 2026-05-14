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Dua Lipa anuncia el lanzamiento de 'Dua Lipa (Live from Mexico)', su nuevo álbum en vivo y película grabada en el Estadio GNP Seguros. | (Fotos: Raúl Umeres)
Dua Lipa anuncia el lanzamiento de 'Dua Lipa (Live from Mexico)', su nuevo álbum en vivo y película grabada en el Estadio GNP Seguros. | (Fotos: Raúl Umeres)
Por Agencia EFE

La cantante británica Dua Lipa anunció este jueves que lanzará ‘Dua Lipa (Live from Mexico)’, un nuevo álbum en vivo y película del concierto grabado durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira ‘Radical Optimism’.

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