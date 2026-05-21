La espera terminó. La cantante británica Dua Lipa lanzó oficialmente “Live from Mexico”, película del concierto grabado durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira “Radical Optimism”.

El lanzamiento del filme se realizó este 21 de mayo a través del canal oficial de YouTube de Dua Lipa, donde miles de fanáticos pudieron volver a disfrutar de algunos de los momentos más destacados de sus tres conciertos en México.

La película muestra imágenes de los conciertos realizados el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025, fechas que marcaron el final de una de las giras más exitosas en la carrera de la intérprete de “Levitating” y “Houdini”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Dua Lipa expresó su sentimiento de lo que representa este lanzamiento tras dos años de un viaje largo y agotador, pero gratificante.

“Dos de los años más especiales envueltos en dos horas... el fin de una era. Espero que ver y escuchar esto muestre la euforia, el amor, el sudor, las lágrimas y, lo más importante, el optimismo radical que todos compartimos en esta gira. Lo tendremos para siempre ahora, ¡gracias!”, se lee en la descripción de la publicación que acompaña una serie de videos.

La gira de Dua Lipa en México quedó marcada en la memoria de los fanáticos por lograr colaboraciones con artistas destacados como la que hizo con Fher Olvera, vocalista del grupo de rock pop mexicano Maná, al cantar ‘Oye Mi Amor’.

Dua Lipa estrenó el video oficial de su concierto en México grabado en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Captura de YouTube / Dua Lipa)

Además del estreno de la película en YouTube, Dua Lipa también confirmó la llegada de un álbum en vivo titulado “Dua Lipa Live From Mexico”, disponible en plataformas digitales desde el 22 de mayo bajo el sello Warner Records. Asimismo, las copias físicas del disco estarán listas para reservarse y enviarse a partir del 5 de junio.

Cabe resaltar que, el tour “Radical Optimism” acumuló 92 espectáculos en los cinco continentes, incluyendo fechas consecutivas con entradas agotadas en varios países.