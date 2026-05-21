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Dua Lipa estrenó el video oficial de su concierto en México grabado en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Captura de YouTube / Dua Lipa)
Dua Lipa estrenó el video oficial de su concierto en México grabado en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Captura de YouTube / Dua Lipa)
Por Redacción EC

La espera terminó. La cantante británica Dua Lipa lanzó oficialmente “Live from Mexico”, película del concierto grabado durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira “Radical Optimism”.

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