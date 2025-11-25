Dua Lipa paseó por Barranco y se tomó fotos con fans antes de su concierto en Lima.

La cantante Dua Lipa aprovechó su estadía en Lima para recorrer Barranco antes de su esperado concierto de este martes. La artista fue vista caminando por el Puente de los Suspiros y otros puntos icónicos del distrito, donde se detuvo a tomarse fotos con los seguidores que la reconocieron durante su paseo.

Videos difundidos en redes sociales la muestran tomándose selfies, firmando autógrafos y saludando a los asistentes.

La intérprete de “Don’t Start Now” llegó a la ciudad el domingo 23 a bordo de un jet privado tras su presentación en Brasil. Se hospeda en un hotel de Miraflores y, pese a ingresar por una puerta alterna para evitar aglomeraciones, terminó saludando a los fanáticos que la esperaban afuera.

Luego de instalarse, la cantante visitó Barranco acompañada de parte de su equipo de seguridad. Fue captada por usuarios recorriendo las escaleras de La Oroya, así como saliendo de un restaurante de la zona, donde saludó con amabilidad a quienes aguardaban para verla.

El concierto de Dua Lipa se realizará este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, como parte de su Radical Optimism Tour. Las puertas del recinto se abrieron desde las 4 p. m., y el espectáculo está programado para las 8:30 p. m.

Esta será su primera presentación en Perú, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, algunos de los cuales acampan desde días atrás para asegurar los mejores lugares.

Si bien no se ha confirmado el setlist oficial, se espera que la artista interprete una combinación de éxitos y temas recientes como “Training Season”, “Houdini”, “Physical” y “Love Again”.

Durante la prueba de sonido realizada en San Marcos, asistentes en los alrededores grabaron un momento que generó sorpresa: Dua Lipa ensayaba “Cariñito”, el clásico de Los Hijos del Sol, que formaría parte de su presentación en Lima.