La británica Dua Lipa es la artista revelación del momento. Con apenas 22 años, ya hizo historia en los Brit Awards al ser la primera mujer en encabezar el evento con cinco las nominaciones en las principales categorías y su nombre hoy es de los más comentados en las redes sociales por su participación en la final de la Champions League.

La joven de ascendencia kosovar inició cantando covers en YouTube y actualmente es una de las figuras con más reproducciones en las plataformas de videos. ¿Quién es ella? Te lo contamos a continuación.

Nacida en 1995 de padres de Kosovo refugiados en Reino Unido, Dua Lipa es cantante, compositora y modelo. Su curioso nombre se traduce como "amor" en albano. Aunque al principio no le gustaba, llegó a apreciarlo al no necesitar otro nombre artístico. Lipa creció con la música favorita de su padre, el rockero kosovar Dukagjin Lipa: discos de David Bowie, Bob Dylan, Radiohead y The Police.

A pesar de esto, Lipa afirma que Nelly Furtado y Pink fueron sus mayores fuentes de inspiración. Por su voz grave fue rechazada del coro de la escuela. Esto la hizo sentirse insegura de su talento. En 2008, su familia retornó a Kosovo. Allí su padre se involucró en la producción de conciertos de raperos como Snoop Dogg y 50 Cent. Ellos definieron el estilo de Lipa como artista. Decida a ser artista, Dua se trasladó al poco tiempo a Londres.

En Londres terminaría la secundaria y retomaría sus clases de canto, además trabajaría como camarera, anfitriona y modelo. A la edad de 14 años comienza a publicar en YouTube covers de canciones de sus artistas favoritos, y aunque estos no alcanzan gran popularidad, atrae la atención de un manager de Warner Bros que la pone en contacto con productores, con quienes busca descubrir su sonido.

Gracias a su composición "Hotter Than Hell" cierra contrato con Warner en 2015. Su primer sencillo, "New Love", debutó con buenas críticas. Con su single sucesor, "Be The One", alcanzó los primeros puestos en varios países europeos. Debutó en EE.UU. con gran despliegue publicitario de MTV, y fue nominada a los Europe Music Awards 2016 como mejor artista 'Push'.

Realizó numerosos conciertos en su país, entre ellos una presentación en el renombrado festival Glastonbury y en agosto un concierto benéfico en Kosovo para recaudar fondos para su fundación Sunny Hill, con la que promueve igualdad social y apoya a jóvenes con aspiraciones artísticas.

En 2017, Dua Lipa entró con "Blow Your Mind (Mwah)", tema sobre su experiencia como modelo, en el Billboard Hot 100, y encabezó el chart "Dance Club Songs".

Recibió el premio de los críticos en los Brit Awards 2017 y obtuvo el galardón a "Mejor Nuevo Artista" de la conocida revista musical británica NME. Sean Paul la invitó a participar en su exitoso sencillo "No Lie", y luego llegaría "Scared to be Lonely" de Martin Garrix.

El álbum homónimo de Lupa se lanzó finalmente en junio de 2017 ante críticas mayormente favorables. Bruno Mars y Coldplay la elegirían como artista telonera. Su single "New Rules" se convirtió #1 en Reino Unido y Lipa actuó por segunda vez en Glastonbury, atrayendo una de las más grandes audiencias al festival. En diciembre, fue la artista femenina más escuchada en Reino Unido vía Spotify.

En enero de 2018 Lipa lideró las nominaciones a los premios Brit 2018 y anunció por redes que está trabajando en su segundo álbum. En mayo se presentó en la final de la Champions League (disputada entre el Real Madrid y el Liverpool), uno de los eventos deportivos más sintonizados en el mundo.

Nada mal para una carrera que recién comienza.