Dice la frase que un comentario malintencionado te puede ocasionar dos cosas: que te hundas o, por el contrario, que te levantes. En el caso de Dua Lipa, cantante británica, ocurrió lo primero. La artista hoy reconocida en todo el mundo y que llegará por primera vez al Perú en noviembre del 2025 pasó por un momento incómodo relacionado su performance sobre el escenario, que causó una especie de reacción en cadena que la llevó a ser lo que es ahora: una estrella reconocida no solo por sus ritmos únicos, sino por el estilo que exuda en el escenario, en partes iguales sensual y juguetón.

¿Qué pasó?

En el 2018 Dua Lipa recién había lanzado su primer álbum, pero ya se perfilaba a ser uno de los grandes nombres del pop mundial. Su canción “New Rules”, lanzada el año anterior, gozaba de alta popularidad en todas las listas musicales y la artista la cantaba allá a donde iba, sea en conciertos o presentaciones especiales; allí es cuando le tocó cantarla en los BRIT Awards. Pero todo aquel con dos dedos de frente sabe que el pop no solo se consume por los oídos, también por los ojos. La performance es el 50% del trabajo de una estrella o de alguien que quiera serlo. Y Dua Lipa iba a aprender esa lección de la forma más difícil.

Durante su show en los BRIT Awards, Lipa ejerció un dominio escénico en clave baja, con una mirada distante; no cayó bien en todos y las críticas abundaron. Entre los comentarios del video en YouTube surgió uno particularmente venenoso: “I love her lack of energy, go girl give us nothing!”, que se traduce en “me encanta su falta de energía; ¡vamos, chica, danos nada!”. El humor de la frase tocó una fibra en redes y empezó a ser replicada una y otra vez; había nacido un meme y Dua, quien no estaba por encima de leer lo que decían de ella, lo vio. Y ella no volvió a ser la misma.

---La polémica presentación de Dua Lipa---

“Ese comentario me pareció muy hiriente y me pareció así porque yo estaba en plan, ‘finalmente estoy haciendo algo que amo hacer, y me están apagando, que [parece] que no puedo hacer nada bien”, dijo la artista a inicios del 2024 en entrevista con la revista Rolling Stone, solo a unos meses de lanzar su tercer álbum de estudio. La artista se tomó uno años para responder sobre el tema, no porque alguien se lo preguntara; fue ella misma quien hizo referencia al tema en la conversación.

“No solo eso, pero yo también estaba siendo lanzada por todo el mundo. Muchas promociones, muchos ensayos, mucho de todo y sin tener realmente tempo para perfeccionar nada”, dijo también en esa entrevista, tal vez como una manera de justificar su performance en el momento. Como si dijese entre líneas que había algo de cierto entre quienes la encontraban no al nivel que, se supone, debía estar.

Detrás de la estrella

Quienes la conocen dicen que Dua Lipa es perfeccionista, y la palabra “control” podría asociarse perfectamente a cómo quiere llevar su vida; su horario es particularmente apretado, y desde hace dos años ella es su propia jefa, rompiendo con su mánager de toda la vida y dándole el trabajo a Dukagjin Lipa, su padre. “Me gusta planear cosas. Cuando planeo estoy en control y, por lo tanto, puedo hacer cualquier cosa. Así es como lo veo”, dijo en entrevista con el diario británico The Guardian. Pero sería injusto decir que solo quiere controlar; ella conoce el valor de la paciencia. Incluso lleva tatuada esa palabra en una de sus manos.

En esa misma entrevista abrió su corazón sobre cómo esos comentarios le afectaron. “Esas cosas fueron hirientes. Fue humillante. Tuve que salirme de Twitter. La cosa que me hacía más feliz también me molestaba mucho porque gente estaba destrozando lo que yo había trabajado y tuve que aprender eso en frente de todos. A la vista del público estaba descubriendo quién era yo como artista, como performer. Todo eso ocurría mientras y tenía 22, 23 años y seguía creciendo. Tienes que tener piel gruesa, tienes que ser resistente”, dijo.

---Dua Lipa durante su presentación en “Saturday Night Live”, donde responde al meme de “Go girl, gives us nothing”---

Pero Dua hizo más que solo aguantar las críticas. En 2019, ya trabajando con la coreógrafa Charm La’Donna, mostró qué cosas podía hacer con su performance en los MTV EMA. Para la historia quedó el show que dio esa noche con el tema “Don’t Start Now”, un festival de amarillo intenso, que más que un color era una declaración de intenciones. Y ya en 2021 era indiscutible el cambio; la evidencia, otra vez, está en video: el trabajo que hizo con las canciones “Levitating” y (otra vez) “Don’t Start Now” en los Grammys del 2021.

“(El meme decía) que yo no tenía presencia escénica, así que no podía montar un show. Y yo dije ‘solo tendré que probarte que puedo hacer un show y que puedo bailar y hacer todas estas cosas’”, dijo Dua este año en el programa “60 Minutes” con el periodista Anderson Cooper.

Hoy en día es indiscutible que Dua Lipa está un paso por delante del resto de sus colegas del pop cuando se trata de movimientos de baile. Y no hablemos de su paso con el parante de micrófono cuando de bailar “Pretty Please” se trata; solo de esa rutina podría escribirse un artículo entero.

Dua Lipa en Lima

El martes último la artista confirmó que por fin daría un concierto en Lima, ciudad que había estado fuera de sus anteriores giras. Países como Argentina y Colombia ya habían tenido la oportunidad de verla en acción sobre el escenario.

“Buenas cosas vienen para los que esperan. ¡Nuevas fechas del tour han sido añadidas! Acabando el año con el tour Radical Optimism en América Latina y estoy muy emocionada por verlos“, dijo la artista en sus redes sociales.

Dua Lipa cantará en Lima el 25 de noviembre en el Estadio de San Marcos. Habrá dos preventas, la de la artista (7 de abril a las 10:00 a.m.), y la de Visa Interbank (8 de abril a las 10:00 a.m.) Para la preventa de la artista hay que registrarse en este enlace para recibir un código de preventa.