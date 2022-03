Conforme a los criterios de Saber más

Una noche de 1982, en Macondo, un lugar de entretenimiento en La Plata (Buenos Aires, Argentina) inspirado en el pueblo ficticio descrito en “Cien años de soledad” por Gabriel García Márquez, Lucía y Joaquín Galán se presentaron por primera vez como el dúo Pimpinela. Veinteañeros, inexpertos, atrevidos, tras interpretar el tema ‘Tú me prometiste volver’, “tres aplausos educados”, más que un reconocimiento a su trabajo, fueron una invitación a cederle la posta a alguna otra propuesta musical más discotequera. Fue un día aleccionador, para no olvidar.

“La gente no nos conocía todavía porque aún no había salido ‘Olvídame y pega la vuelta’, pero quisimos probar en un escenario. En la discoteca estaban tocando música en inglés, todo súper heavy, cuando aparecimos los dos hermanitos iguales, con trajecitos plateados. Nos miraban como si hubiésemos bajado de un platillo volador, y cuando empezamos a cantar se les cayó la mandíbula, ja,ja,ja. Se preguntaban: quiénes éramos, de dónde habíamos salido, qué hacíamos ahí. Fue todo muy frío, muy loco”, recuerda Joaquín Galán.

Aquel no fue el debut con el que los músicos argentinos habían soñado, pero les sirvió de aprendizaje y experiencia. Y no pararon hasta pisar imponentes escenarios en el mundo, entre ellos el Madison Square Garden, en Manhattan, Nueva York.

“Aprendimos que nunca debíamos subir a un escenario sin experiencia y sin canciones conocidas. Yo tenía un conjunto musical, un grupito en el colegio, pero nunca había cantando con mi hermana. Sin embargo cumplimos el objetivo de pararnos en un escenario y ver qué pasa. Por suerte no nos tiraron nada. Un año después llegó nuestro siguiente concierto con ‘Olvídame y pega la vuelta’, en un teatro gigante, lleno de público. De todo se aprende”, añade el músico.

El próximo 7 de mayo, el dúo Pimpinela ofrecerá un concierto en el Plaza Arena del Jockey Club del Perú, en el marco de una gira denominada “40th Aniversario”, en el que repasará parte de su carrera con éxitos que incluyen: “Hermanos, en lo bueno y en lo malo”, “El amor no se puede olvidar” y “La familia”.

“De los 300 temas que hemos compuesto hay 30 o 40 que tuvieron mayor acogida en las familias peruanas y van a estar presentes ese día. También habrán canciones nuevas, como la que le dedicamos a nuestra madre que falleció en enero de 2020: ‘Siempre vivirás dentro de mí'”, comenta Joaquín. “Hemos visto muchas generaciones crecer y seguir acompañándonos en estas cuatro décadas. Así que será una fiesta para compartir música y agradecerles todo lo que nos dieron”, añade Lucía.

El dúo argentino retorna a nuestro país, cinco meses después de haber participado como coach de “La Voz Senior”, sintonizado espacio de Latina que este año tendrá una segunda temporada.

“Aceptamos ingresar al programa, principalmente, porque era en Perú, un país en el que siempre nos hemos sentido muy bien. Nos gusta la gente y el respeto que nos tienen. Tony, Eva, Daniela, Cristian Rivero, la gente de producción..., nos hicieron sentir como en casa. Y lo mejor de todo es que fue un programa que permitió cumplir los sueños de gente que probablemente tuvo que relegarlos por dedicarse a su familia”, comenta Lucía.

Lucía y Joaquín Galán fueron entrenadores de "La Voz Senior". (Foto: José Rojas Bashe)

Pimpinela ha editado 27 discos oficiales más reediciones y ha vendido 25 millones de producciones. Su música ha llegado a toda América, Europa, y parte de África.

En 2020, durante la pandemia y por primera vez en 40 años, el dúo lanzó “Payaso”, un tema en el que Joaquín deja de ser por primera vez la pareja junto a Lucía, para representar el autor del tema que va mostrando las imágenes que pasan por su cabeza a la hora de componer.

“Es la primera vez que doy un paso al costado y mi lugar lo ocupa el actor y amigo Diego Olivera. Me gusta mucho generar cosas distintas y como yo no tenía que ver en la historia, me pareció más original contarla y seguir en la línea de ‘Traición’, que es no invitar cantantes a nuestros videos sino a actores”, destaca Joaquín.

Sus realistas peleas de pareja cantadas en el escenario originó que los vinculen como esposos y no como hermanos. Los artistas argentinos cuentan que les costó lograr que la gente crea que no los unía un amor de marido y mujer.

“En 1983 lanzamos ‘Hermanos en lo bueno y en lo malo’ para convencer a algunos medios que éramos realmente hermanos, que interpretábamos papeles de televisión como si fuera una novela o una película, pero no sirvió de mucho porque igual la gente nos seguía vinculando como pareja. Nos reíamos mucho cuando en los hoteles nos querían dar la suite presidencial para los dos. Mi hermana siempre aclaraba que necesitábamos dos habitaciones porque cada uno dormía en la suya”, narra Joaquín.

La diferencia de cinco años de edad que existe entre Joaquín y Lucía (él tiene 66 y ella 61),¿ nunca ha sido obstáculo para hacer de Pimpinela el dúo musical más importante de Latinoamérica de todos los tiempos. Y aunque algunas veces han tenido que subir al escenario distanciados, los desencuentros nunca han sido tan fuertes como para pensar en una separación definitiva.

“Hemos subido al escenario después de alguna discusión, de un cambio de opiniones, pero hemos sabido manejado profesionalmente. Siempre hemos trabajado en la relación de los dos, en tratar de entender que somos muy distintos, pero que tenemos el mismo objetivo, la misma meta”, destaca Lucía.

“Nosotros tomamos la carrera como una forma de vida, no hemos pensado en una despedida ideal ni nada. Con el tiempo, iremos seguramente haciendo menos frecuentes las presentaciones y a lo mejor hagamos una gira final, pero todavía no nos proyectamos en eso. La meta por ahora es cantarle al Perú el próximo 7 de mayo”, subraya Joaquín.

