Dyango: "Izán canta tan bien como cantaba Luis Miguel a su edad"

Seguro de sí mismo y de lo que es capaz de lograr en el escenario. Dyango es de los que se enfrentan a sus temores, aunque estos conduzcan por derroteros indeseables, como ocurrió cuando evaluó alejarse de los escenarios debido a un problema de salud. En entrevista con El Comercio, el artista español de 78 años evoca sus inicios en la música y los compara con el trabajo musical de sus hijos Jordi y Marco Llunas, y la prometedora e incipiente carrera de su nieto, Izán.

El intérprete de "Esta noche quiero brandy", Hay algo en ella", "Esa mujer", "Cada día me acuerdo más de ti", entre otros temas; celebrará en nuestro país sus 50 años de giras ininterrumpidas con un espectáculo el próximo 28 de noviembre en el Auditorio del Pentagonito.

-Desde el lanzamiento del álbum “Lejos de los Ojos” en 1969, no has dejado de hacer baladas ni tangos románticos. Ahora que vemos a muchas figuras sucumbir en géneros de moda, ¿cómo has logrado que eso no ocurra contigo?

No he cantado nunca otra cosa porque creo que la música es amor y el amor no pasa de moda nunca, ademas mi forma de cantar es sentimental, no me ha salido hacer otra cosa. La gente se enamora con "Esta noche quiero brandi" o "La culpa fue del primer beso" porque se identifican con las historias.

-¿Cómo explicas que las nuevas generaciones conocen tus canciones, pese a no escucharte habitualmente?

Las nuevas generaciones se tienen que apoyar un poco en lo que hicimos nosotros porque el amor nunca pasa de moda; además hay muchas emisoras fantásticas que siguen el camino de la canción romántica y la gente joven las escucha.

-¿Por qué crees que en los últimos años han salido muy pocos representantes de música romántica?

Porque los nuevos músicos se inclinan por lo que está de moda, los inventos, los ritmos extraños para bailar y disfrutar; sin embargo aún estamos nosotros . Tengo 78 años y llevo cantando más de 50 años ese tipo de música y la gente la sigue pidiendo.

-¿Qué futuro le espera a la música romántica cuando ya no estén los grandes intérpretes de tu generación?

La música romántica siempre va a estar presente porque la gente se sigue enamorando. No solamente se necesitan temas para mover el trasero, también se necesitan canciones que hablen de amor.

- Tus primeros acercamientos con la música datan de cuando tenías cuatro años de edad y participabas en concursos de radio. ¿Al haber iniciado una carrera musical a tan corta edad sientes que has dejado relegada alguna etapa importante de tu vida?

He tenido mucha suerte en ese sentido, pues siempre he hecho lo que he querido y la gente ha valorado mi trabajo, por eso ahora -tirando a viejo- sigo haciendo giras.



-En algún momento hablaste de retirarte para descansar, pero eso no ocurrió. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?

Pensé en retirarme porque me dolía la espalda, tenía mal el nervio asiático, sufría en los ensayos; pero luego de operarme y quedar como nuevo, decidí continuar. Mientras la gente me reclame en los escenarios, ahí estaré.

-A raíz de la interpretación de tu nieto, Izán, como Luis Miguel de niño en la serie de Netflix, surgieron comparaciones. ¿Quién crees que canta mejor?

Luis Miguel canta muy bien y creo que Izán canta tan bien como Luis Miguel a su edad. Y si no se estropea, mi nieto puede llegar a ser un gran valor de la música.

-¿Como podría estropearse?

Si no escucha ni le pone atención a la música clásica o al jazz. Es fundamental que le guste esas corrientes musicales para que tenga una buena formación. Además, estoy seguro que su padre, Marcos, sabrá guiarlo, así como yo lo guié a él. Mis hijos Marcos y Jordi han sabido seguir mis pasos.

-¿Con 55 discos de oro y 40 de platino consideras que eres el artista de más éxito de habla hispana?

Eso no lo puedo decir yo. Raphael, Serrat…, todos ellos son de la misma camada y también tienen mucho éxito. Yo solo soy uno más.