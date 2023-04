Una mirada rápida a imágenes que llegan desde España da cuenta de una serie de postales familiares que reúnen a padre, hijo y nieto. ¿Qué tienen de especial? Mucho, pues no se trata de personas anónimas sino un linaje de artistas que ha sabido ganarse, cada uno desde su lugar y época, el cariño de millones de seguidores. Encabeza la lista el patriarca Dyango (83), uno de los máximos exponente de la balada en castellano; lo sigue el no menos famoso Marcos Llunas (51); y, Axel (14), el más joven del clan. Juntos han preparado el concierto inédito “Tres generaciones, un corazón”, que este 26 de mayo se presenta en Lima, como parte de una breve, pero potente gira por Latinoamérica.

En esta entrevista cada uno de ellos comparten recuerdos de su trayectoria, algunos pasajes vividos en Perú y el sentimiento que los embarga a semanas del inicio de este único y emotivo show.

"A nosotros nos une muchas cosas con Latinoamérica. En realidad, desde Estados Unidos hasta Chile, Argentina y Perú siempre mis canciones han sido muy famosas y aceptadas. Y todo eso nos ha llevado a empezar esta gira en el punto que uno quiere más". Dyango / intérprete Sobre la decisión de iniciar "Tres generaciones, un corazón" en Latinoamérica. Empieza exactamente el 10 de mayo en Paraguay.

Sesenta años de baladas y los lazos con Latinoamérica

La última vez que Dyango cantó en Perú, fue en el 2018, pero recuerda con cariño un episodio importante ocurrido en la capital, allá por el año 2013, cuando su hijo menor, Jordi, contrajo matrimonio con la modelo peruana Candy Iglesias. De ese matrimonio nacieron dos hijos. Pero además del parentesco por afinidad que lo une a nuestro país, está el lazo musical que también nos detalla.

El Comercio: Parte de su repertorio incluye icónicos temas peruanos.

Dyango: He cantado “Alma, corazón y vida” y “Ódiame”, y aparte de todo eso he conocido al maestro Otero, que entonces vivía, y que subió hace muchos años al escenario donde yo cantaba y estuvimos juntos dialogando sobre “Ódiame”, era una persona muy agradable y sencilla. “Alma, corazón y vida” fue la primera canción peruana que hice y fue un éxito mundial.

EC: También mantiene un nexo importante con Argentina y los tangos.

D: Es que fue el primer país que me otorgó un disco de oro, por entonces no llegaba a los 30 años. Y eso, pues no se puede olvidar. Fue maravilloso y muy importante. No era como ahora que lo dan tan fácilmente. Para nosotros los cantantes antiguos era realmente una joya, aunque no ha sido nunca de oro sino de purpurina. (ríe)

EC: ¿Todo esto influyó en la decisión de iniciar esta gira en Latinoamérica?

D: A nosotros nos une muchas cosas con Latinoamérica, es el lugar donde al menos yo he hecho muy fuerte mi carrera. En realidad, desde Estados Unidos hasta Chile, Argentina y Perú. Siempre mis canciones han sido muy famosas por allá, muy aceptadas y queridas. Y todo eso nos ha llevado a empezar esta gira en el punto que uno quiere más.

EC: ¿Qué es lo que más lo anima a ser parte de este singular concierto?

D: La pura verdad es que fue mi hijo Marcos el que ha insistido más en esto de juntarnos a los tres. Y como yo ya tengo mis años y sabe dios lo que en la vida me puede llegar a suceder, pues al final me convencieron de compartir con él y con mi nieto en esta historia que para mí será muy bonita. Sé que Marco lo está preparando desde bastante tiempo con mucha ilusión.

EC: En el 2014 anunció que se retiraba, pero un par de años después confesó que no podía alejarse de los escenarios. ¿Qué pasó exactamente?

D: Pasó lo siguiente, en ese tiempo tenía mucho dolor en la espalda y tanto viaje y trajinar me iba molestando mucho. A mí me interesaba seguir cantando, pero cuando subía al escenario sentía ese dolor y empecé a pensar seriamente en dejarlo. Hasta que llegó un médico que me operó y me puso como nuevo. Entonces me dije ¿y ahora que hago si no sé hacer otra cosa que cantar? Volví, pedí perdón por haber mentido involuntariamente sobre mi retiro y aquí estoy.

EC: Sé que la pintura también se ha convertido en parte importante de su vida, sobre todo en los últimos años.

D: Pero mi oficio es el de ser cantante de buena música. Y cuando digo esto me refiero también al jazz que me ha vuelto loco. Soy músico de profesión, estudié en el conservatorio, allí tocaba la trompeta y el violín. Y luego vino la oportunidad de cantar. La pintura también ha sido parte de mi vida siempre, pero no tan fuerte como la música.

La corta gira no solo celebrará los más de 60 años de trayectoria del patriarca de la familia sino que coincide con los 30 años de carrera de Marcos Llunas. Un doble motivo para celebrar. Los invitados de la noche serán Los Doltons. / Difusión

EC: ¿Cómo evalúa su legado musical?

D: Creo que pasarán los cantantes, pero las canciones seguirán sonando. No necesariamente con mi voz sino en las voces de aquellos que quieran volver a cantar mis canciones. Pero mira, estás hablando con una persona que acaba de cumplir 83 años y como comprenderás lo único bueno que uno tiene a estas alturas es la voz. (ríe). Y dios me la ha conservado muy bien y eso es para mí fantástico. La música me lo ha dado todo. Por eso es que estoy tan agradecido.

La ilusión de Marcos Llunas y sus 30 años de trayectoria

Fue el primero de los hijos de Dyango en seguir los pasos de su padre. Una “saga”, como él llama a su herencia musical, iniciada por su abuelo, un talentoso instrumentista. Llunas no esconde su cariño por el Perú, pues fuimos uno de los primeros países de este lado del mundo que le abrimos las puertas. Esa es una de las razones por las que visita constantemente el país, la última vez fue hace apenas un mes. Es que aquí se siente como en casa. “Además, no solo mi hermano se ha casado con una peruana, también un primo, así que los lazos son muy fuertes. Yo soy del Perú y balnearios. Que viva el Perú, carajo”, pronuncia entre risas.

El Comercio: ¿Desde cuándo tienes pensado hacer este concierto?

Marcos Llunas: Fíjate que yo soy el del medio, soy el hijo y también el padre. Entonces siempre tuve mucha ilusión de hacer un concierto los tres juntos. Creo que nunca ha existido un concierto de tres generaciones de cantantes. Los Fernández hicieron algo (nota de la redactora: ocurrió en el 2019, cuando Vicente, Alejandro y Álex Fernández cantaron durante la ceremonia de los Grammy Latino), pero fue en una premiación/homenaje a ‘Chente’. Bueno eso yo lo pensé y me dije que bonito que podamos estar los tres, padre hijo y nieto, en un mismo escenario antes de mi papá que ya tiene 83 deje de cantar, o no pueda hacerlo porque esté cansado. Así que me dije vamos a aprovechar que todavía está fuerte. Yo vengo planeando este concierto desde antes de la pandemia. Se cortó, pero a mediados del año pasado retomamos la idea,

EC: ¿Es entonces un homenaje a su larga y celebrada trayectoria?

ML: A los más de 60 años de carrera de mi padre. Él es el más importante porque de él venimos los demás, hijos y nietos. Es la raíz de todo. Este concierto va a ser algo único, nos podrán ver o haber visto por separado, pero a los tres juntos es algo que no se va a repetir. Es una manera de rendirle homenaje a él y a la gente que le sigue, y que de paso nos ha ido siguiendo también a los demás. No hay que olvidar que dentro de todos los artistas de su generación él tiene un estilo muy particular, no solo es muy romántico, sino que tiene una forma muy particular de decir las cosas y hacerlas sentir.

EC: ¿Cómo está planteado “Tres generaciones, un corazón”?

ML: La idea es que mi padre sea el núcleo. Pero cada uno de nosotros tendrá su lugar y cantará también lo suyo. Pero será el momento en que mi padre cante con mi hijo el que va a ser espectacular, muy emotivo. ¿Sabes qué pasa? Ninguno de mis hijos ha visto a su abuelo cantar. Parece increíble lo que te estoy diciendo, pero es así. Nunca han visto lo que es su abuelo sobre el escenario. Eso es lo que a mí me ilusiona que mi hijo vea ese poder de convocatoria de su abuelo y su manera de enfrentar a su público. Todo lo que él representa. Ver a mi hijo conmigo y con mi padre en un escenario no tiene precio. Somos una familia de artistas, de gente sencilla y muy agradecida con su público. Mi padre siempre me dice que se siente vivo cuando canta.

EC: ¿La gira de este concierto será solo por Latinoamérica?

ML: Si va todo bien y mi padre aún está animado de repente seguimos alargando la gira y además de Paraguay, Chile, Argentina y Perú, que ya tenemos confirmado. Podríamos ir a Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia. Pero vamos a ver qué pasa porque mi hijo no puede estar más de dos semanas fuera del colegio. Así que tuvimos que apretar todo. Además, no es lo mismo trasladarse de un lugar a otro a los 50, como yo, que a los 80 como mi padre. En julio o agosto veremos si continuamos.

EC: Y hablando de tu música, ¿hay nuevo álbum a la vista?

ML: Yo siempre estoy sacando temas, pero hay uno de música grupera mexicana, pero con el estilo más de mariachi que estará saliendo este año. No sé muy bien cuando, pero tengo muchas ganas de mostrarlo al público porque al final nosotros no somos los que quedamos sino las canciones que se convierten en parte de la vida y cultura de la gente.

Axel Llunas, el benjamín de la familia

Esta será la primera vez en Sudamérica del joven artista y segundo hijo de Marcos Llunas. A pesar de su corta edad no es un novato en el mundo de los reflectores y luces. Es modelo y cantante desde hace algunos años, pero fue su papel en “Luis Miguel, la serie”, con el que ganó reconocimiento. Allí interpretó durante dos temporadas a Sergio Basteri, hermano menor del astro mexicano.

El Comercio: ¿Qué opinas de la música que cantan tu abuelo y padre?

Axel Llunas: A mí me gustan las baladas que cantan ellos porque el género es como clásico y tiene más instrumentos. En la época en que ellos empezaron las canciones no se sacaban tan fácilmente como ahora. Yo canto más para la gente de mi edad, un género más moderno.

EC: De las canciones que ellos cantan ¿cuáles son tus favoritas?

AL: De mi papá “Para reconquistarte” y de mi abuelo la que todo el mundo conoce “Corazón mágico”. La verdad es que nunca he cantado un tema de Dyango antes, pero sí lo estoy haciendo aquí en casa con mi padre preparándome para el concierto. No he tenido la oportunidad de ver a mi abuelo en un show, siempre quise, pero no pude ni en Barcelona ni en ningún lado.

EC: ¿Consideras que es una gran responsabilidad cantar junto a ellos?

AL: Yo me siento muy afortunado de tener a mi lado a dos grandes músicos como mi padre y mi abuelo. Ellos me han enseñado todo lo que yo sé de la música y me han dado también por herencia el don de cantar. También me han ayudado a sacar mis propias canciones.