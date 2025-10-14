Ebelin Ortiz: “Este proyecto no solo rinde homenaje a Victoria Santa Cruz, también me permite reconocerme a mí misma”

Tras emocionar en los escenarios con “Victoria a través de mí”, Ebelin Ortiz lleva ahora ese homenaje al formato discográfico, convirtiéndolo en un tributo eterno a Victoria Santa Cruz, la mujer que le enseñó que reconocerse es el primer acto de libertad. En cada nota revive la voz de una maestra, pero también la suya propia: la de una artista que ha hecho del arte un espejo donde se reflejan la negritud, la identidad, la resiliencia y el amor.

A propósito de este lanzamiento, Ebelin conversa con El Comercio sobre el poder del legado, la valentía de ser una misma y el tránsito que la ha llevado a cantar, actuar y vivir desde la verdad.

“Victoria a través de mí” nació, como toda obra verdadera, desde una necesidad profunda. “Victoria es parte de mi crecimiento como artista, como individuo —cuenta Ortiz—. Tuve la suerte de conocerla desde niña, porque mi mamá y mis tíos trabajaban en el Conjunto Nacional de Folklore. Su figura fue muy cercana para mí. Me llevaba al teatro La Cabaña, donde se presentaban, y recuerdo quedarme sentada en primera fila, observándola con fascinación. Desde entonces su trabajo me marcó, sentía la necesidad de hacer lo que ella hacía”.

El espectáculo —y ahora el disco— son, por eso, un acto de amor y de memoria. En el proceso de crear “Victoria a través de mí”, Ebelin Ortiz no solo revisó la obra de una maestra, sino que también se miró a sí misma con honestidad.

“Este proyecto no solo rinde homenaje a Victoria Santa Cruz —dice Ebelin—, también me permite reconocerme a mí misma. Ella hablaba del ser negro, de la identidad y de la humanidad. En ese mismo tránsito yo también me descubro, como artista, como mujer, como afrodescendiente y como alguien que busca entender su lugar en el mundo”.

“Este proyecto me permitió reconocer el valor de Victoria como mujer, como alguien con algo que decir en un tiempo donde no era fácil tener voz. Me reconozco en ella porque ambas transitamos ese camino de afirmarnos como mujeres en un medio que, por momentos, ha sido injusto”, añade.

En esa mirada encuentra también un espejo generacional. “Victoria Santa Cruz fue una mujer que dirigió, creó y produjo en tiempos en que pocas lo hacían. Igual que Yola Polastri, fue una pionera. Y eso me inspira”.

Otros roles profundos

Ebelin Ortiz no solo se ha puesto en la piel de Victoria Santa Cruz. Antes habitó la de Billie Holiday, la legendaria cantante de jazz estadounidense cuya vida estuvo marcada por el dolor, la discriminación y la rebeldía.

“Fue una experiencia muy fuerte. Ella fue una mujer que luchó contra el racismo y la discriminación de su tiempo, que se atrevió a decir lo que nadie quería decir y que, de alguna manera, confrontó a la sociedad estadounidense desde su propia vulnerabilidad. Interpretarla me dio mucho valor, aprendí a valorarme como ser humano, a entender que lo que uno dice puede sonar incómodo para algunos, pero a veces ayuda a muchos más”, refiere.

Con esa misma mirada valiente, Ebelin ya prepara su próximo reto. “Un siguiente proyecto que me interesa es La Lupe —adelanta con entusiasmo—. Fue una cantante cubana a la que en su momento compararon con Celia Cruz. La Lupe se sumergió en el mundo de las drogas y la santería, pero fue una mujer intensamente humana, llena de fuego y contradicciones. Es uno de los tres personajes que me interesa explorar. Ya hice a Billie Holiday, ahora viene La Lupe, y también me gustaría interpretar a Tina Turner”.

Su universo creativo sigue habitado por mujeres poderosas. Tras rendir homenaje a Victoria Santa Cruz, no piensa detenerse. “A este disco quiero darle más vuelo, pero también quiero rendir homenaje a otra figura femenina que me inspira mucho: Alicia Maguiña. Si Victoria tiene que ver con mi autoidentificación como ser humano, Alicia tiene que ver con mi lado amoroso”, afirma.

Ese impulso por crear y rendir tributo también la ha llevado a mirarse por dentro. Tras un proceso de autoconocimiento y aprendizaje, siente que ha llegado a una etapa de madurez artística. “Eelyn ”, dice, convencida de que aún tiene mucho por compartir.

Ebelin Ortiz inmortaliza en disco su homenaje a Victoria Santa Cruz: "Victoria a través de mí". (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ