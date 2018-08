Ed King, guitarrista de Lynyrd Skynyrd, falleció a los 68 años | VIDEO

El reconocido guitarrista Ed King, integrante de Lynyrd Skynyrd, falleció el último miércoles a los 68 años en Nashville, EE.UU., luego de una dura batalla contra el cáncer de pulmón, según reveló su página oficial de Facebook.

El coautor del clásico "Sweet Home Alabama" habría sido hospitalizado para afrontar su mal hace algunos días, pero no resistió más.

"Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de Ed King, quien murió en su casa en Nashville, Tennessee, el 22 de agosto de 2018. Agradecemos a sus muchos amigos y admiradores por su amor y apoyo de Ed durante su vida y carrera", dice el mensaje compartido en el Facebook del artista.

"Ed era nuestro hermano y un gran cantautor y guitarrista. Sé que nos reuniremos con el resto de los muchachos en el cielo del rock and Roll. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", manifestó su ex compañero en la banda Gary Rossington en la cuenta oficial de Facebook de Lynyrd Skynyrd.

King fue miembro fundador de la banda de los años sesenta Strawberry Alarm Clock, conocida por su éxito "Incense and Peppermints". Luego, se unió a Lynyrd Skynyrd tras ser escuchado ensayando el tema "Need All My Friends" cuando era telonero de la banda.

No fue sino hasta 1972, cuando King firmó con Lynyrd Skynyrd, reemplazó temporalmente al bajista Leon Wilkeson y luego se convirtió en un miembro oficial como tercer guitarrista.

Ed King tocó en los primeros tres álbumes de la banda y es él quien cuenta "1, 2, 3" en la introducción de la canción "Sweet Home Alabama", que, junto con "Free Bird", se ha convertido en emblemas del grupo.