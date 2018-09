Ed Sheeran anuncia gira para el 2019

El cantante británico Ed Sheeran ha anunciado nuevas fechas de los conciertos que dará en el 2019, estos son parte de su gira por el viejo continente.



A lo largo de mayo, junio, julio y agosto de 2019, el cantante estará en Francia, Portugal, España, Italia, Alemania, Austria, Rumania, República Checa, Letonia, Rusia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, y Hungría, donde encabezará "Sziget", festival europeo, para luego culminar en el Reino Unido con dos series especiales de espectáculos de bienvenida.



El británico continuará promocionando su disco "Divide". En Instagram escribió un mensaje para sus fans. "Jugando algunas fechas más en el Reino Unido y Europa el próximo año, las entradas estarán a la venta el próximo jueves 27 de septiembre. Consulte la información de edsheeran.com".

El cantaautor tiene una política fuerte contra la reventa y prevención de estafas en sus conciertos. "Una vez más, Ed y su equipo tienen una postura estricta contra cualquier persona que utilice sitios web de reventa de entradas de forma inmoral", señala el comunicado de la promotora que organizará los conciertos en Europa.



Hasta el momento no hay un anuncio oficial si regresará después de esos meses a Latinoamérica.

El británico a vendido más de 40 millones de copias de sus tres discos de estudio hasta la fecha, además, es uno de los artistas que más éxitos acumula desde la publicación de su primer álbum, "+ (Plus)" (2011). "Shape of You" es el tema más reproducido en la historia de la plataforma de música por streaming Spotify.

Ed Sheeran ha recibió una condecoración por la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música y la caridad a fines de 2017.



También ha ganado innumerables premios a lo largo de su carrera, incluidos cuatro premios Grammy, cuatro Ivor Novellos, cinco premios BRIT, seis premios Billboard y muchos más.