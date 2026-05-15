Ed Sheeran sorprendió a miles de sus fans durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico el pasado 13 de mayo como parte de su gira “Loop Tour”. El cantante británico invitó al escenario a Daddy Yankee como artista sorpresa, marcando una aparición estelar del reggaetonero puertorriqueño tras su retiro de los shows.

La aparición del “Big Boss” tomó por sorpresa al público debido a que Daddy Yankee había anunciado su retiro de los escenarios en 2023. Sin embargo, el artista puertorriqueño volvió por una noche para cantar junto a Ed Sheeran e interpretar algunos de sus temas más recientes.

Durante el concierto, Ed Sheeran se animó a cantar fragmentos en español mientras interpretaban el tema “Sonríele”. Además, el británico reveló que fue el propio Daddy Yankee quien le propuso realizar la colaboración en su concierto. Lo cual el cantante británico califico como “inesperada” e “interesante”, pero imposible de rechazar.

La colaboración reafirma la conexión que Ed Sheeran ha construido con la música latina en los últimos años. A lo largo de su carrera, el cantante ha trabajado con artistas como Shakira, J Balvin y Paulo Londra.

El concierto en Puerto Rico formó parte del “Loop Tour”, gira mundial con la que Ed Sheeran viene recorriendo distintos países de América Latina.

Ed Sheeran en Perú

Ed Sheeran llegará al Perú este 20 de mayo para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en el Estadio Nacional. Tras lo ocurrido en Puerto Rico, los seguidores peruanos ya comenzaron a especular sobre quién podría ser el invitado sorpresa que acompañe al cantante.

Ed Sheeran canta junto Daddy Yankee en Puerto Rico. (Foto: Instagram @teddysphotos)

Las entradas para el show de Ed Sheeran en Lima continúan disponibles a través de Ticketmaster y la expectativa sigue creciendo conforme se acerca la fecha del concierto.