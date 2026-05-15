Resumen

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Ed Sheeran canta junto Daddy Yankee en Puerto Rico. (Foto: Valery HACHE / AFP)
Ed Sheeran canta junto Daddy Yankee en Puerto Rico. (Foto: Valery HACHE / AFP)
Por Redacción EC

Ed Sheeran sorprendió a miles de sus fans durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico el pasado 13 de mayo como parte de su gira “Loop Tour”. El cantante británico invitó al escenario a Daddy Yankee como artista sorpresa, marcando una aparición estelar del reggaetonero puertorriqueño tras su retiro de los shows.

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