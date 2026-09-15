Cuatro músicos teloneros de la gira internacional de Ed Sheeran renunciaron en bloque a sus presentaciones tras la exclusión del rapero Macklemore, retirado de la programación por sus declaraciones a favor de Palestina.

La renuncia fue revelada por por Finneas, la banda Lukas Graham, el cantautor Aaron Rowe y la agrupación Beoga, luego de que el artista británico confirmara que la salida de Macklemore respondió a vetos impuestos por los propietarios de diversos estadios.

Los músicos que abandonaron el tour tenían a su cargo cubrir las fechas restantes en Estados Unidos, la gira por Suramérica y acompañar el segmento central de los shows.

En sus canales oficiales, el productor estadounidense Finneas afirmó que “los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos”, postura secundada por el grupo Beoga, cuyos integrantes apelaron a la historia de su país para justificar su retiro.

Tras la salida en bloque de sus teloneros, Sheeran reafirmó que busca alejarse de los debates políticos para no afectar el trabajo de sus músicos y técnicos.

“Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina, el sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana”, señaló el cantante británico, mientras que Macklemore evitó culparlo directamente por su veto.

El artista señaló que Sheeran buscaba mantenerse neutral como figura pública | Foto: EFE / Composición EC

*Con información de EFE