Ante las bajas en su equipo, Sheeran se pronunció para explicar que busca mantener sus conciertos como espacios alejados de la política | Foto: EFE
Ante las bajas en su equipo, Sheeran se pronunció para explicar que busca mantener sus conciertos como espacios alejados de la política | Foto: EFE
Por Redacción EC

Cuatro músicos teloneros de la gira internacional de Ed Sheeran renunciaron en bloque a sus presentaciones tras la exclusión del rapero Macklemore, retirado de la programación por sus declaraciones a favor de Palestina.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.