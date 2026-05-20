Christian Meier se presentará hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, como el artista invitado especial para abrir el concierto del británico Ed Sheeran en el Estadio Nacional de Lima, marcando el regreso del intérprete extranjero al país luego de nueve años como parte de su gira “Loop Tour”.

La selección de Meier generó expectativa debido a que el propio artista nacional se ha declarado seguidor de la carrera de Sheeran, detallando que esta será la tercera vez que asista a uno de sus espectáculos, aunque ahora lo hará desde el escenario.

Al respecto, el cantautor peruano manifestó: “Tengo todos sus álbumes y conozco toda su discografía. Es un honor que me hayan elegido para tocar con alguien a quien sigo y admiro”.

Para esta presentación, el intérprete de “Carreteras mojadas” explicó que, por tratarse de un acto de apertura, el tiempo asignado en el escenario será acotado, por lo que dispondrá de aproximadamente 40 a 45 minutos para cantar sus temas.

Por su parte, Ed Sheeran llega a Lima tras ofrecer presentaciones en República Dominicana, Puerto Rico y Colombia.

En esta ocasión, el espectáculo contará con un diseño de escenario en formato 360 grados equipado con una pasarela central, cuyo propósito es optimizar la visibilidad y el contacto con los asistentes desde los diferentes sectores del recinto.

El artista británico recordó con aprecio su última visita a territorio peruano en 2017, oportunidad en la que aprovechó para viajar junto a su esposa a Machu Picchu.

Horarios oficiales del evento

La productora encargada del concierto, Move Concerts Perú, estableció el siguiente cronograma para el desarrollo del espectáculo de Sheeran en el Nacional:

16:00 horas: Apertura de la boletería oficial (Ticketmaster), ubicada en la calle Madre de Dios

Apertura de la boletería oficial (Ticketmaster), ubicada en la calle Madre de Dios 17:00 horas: Apertura de las puertas de acceso general al estadio

Apertura de las puertas de acceso general al estadio 19:45 horas: Inicio de la presentación de Christian Meier

Inicio de la presentación de Christian Meier 20:45 horas: Inicio del concierto de Ed Sheeran

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