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El cantante se presenta este 20 de mayo en el Estadio Nacional | Foto: EFE / Archivo GEC / Composición EC
El cantante se presenta este 20 de mayo en el Estadio Nacional | Foto: EFE / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Christian Meier se presentará hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, como el artista invitado especial para abrir el concierto del británico Ed Sheeran en el Estadio Nacional de Lima, marcando el regreso del intérprete extranjero al país luego de nueve años como parte de su gira “Loop Tour”.

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