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El regreso de Ed Sheeran a Lima ya es una realidad. Tras casi nueve años de ausencia, el artista británico vuelve a reencontrarse con el público peruano hoy en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial “Loop Tour”, un espectáculo que promete combinar nostalgia, nuevos éxitos y una puesta en escena de gran formato.
Antes de llegar al país, el intérprete de “Shape of You” envió un mensaje especial a sus seguidores peruanos y recordó con cariño su visita. “Estoy muy emocionado. Creo que han pasado nueve años desde la última vez que estuve ahí. La vez pasada vine con mi esposa, subimos a Machu Picchu y la pasamos increíble tomando pisco sour”, comentó el músico en un video compartido en sus redes sociales.
La última vez que Ed Sheeran se presentó en Lima fue en 2017, también en el Estadio Nacional. En aquella ocasión hizo cantar a miles de asistentes con temas como “Photograph”, “Thinking Out Loud” y “Shape of You”. Ahora, nueve años después, regresa con nuevas canciones y un show que apunta a convertirse en uno de los conciertos más esperados del año en Perú.
¿Cuándo será el concierto de Ed Sheeran?
El concierto de Ed Sheeran se realizará hoy miércoles 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional. El show forma parte de la etapa latinoamericana del “Loop Tour”, la sexta gran gira internacional del cantante británico.
Antes de arribar a Lima, el músico se presentó en República Dominicana, Puerto Rico y Colombia, llevando un espectáculo que incluye tanto clásicos de su carrera como canciones de su etapa más reciente.
Horarios del concierto de Ed Sheeran
La productora confirmó los horarios oficiales para el esperado espectáculo:
- Apertura de puertas: 5:00 p.m.
- Presentación de Christian Meier: 7:45 p.m.
- Inicio del concierto de Ed Sheeran: 8:45 p.m.
¿Por dónde ingresar al concierto de Ed Sheeran?
Los asistentes deberán revisar cuidadosamente la puerta asignada según la ubicación de sus entradas:
Campo A / CONADIS
- Puertas 27 y 34
- Referencia: avenida Paseo de la República y calle Madre de Dios
Campo B
- Puerta 9
- Referencia: calle José Díaz
Tribuna Occidente (zonas 1 al 8)
- Puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8
- Ingreso por calle José Díaz
Tribuna Oriente (zonas 19 al 26)
- Puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26
- Ingreso por avenida Paseo de la República
Tribuna Norte (zonas 10 al 17)
- Puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17
- Ingreso por calle José Díaz
Además, la boletería oficial estará ubicada en la calle Madre de Dios, junto a la puerta 34.
¿Quién es el telonero del concierto de Ed Sheeran?
La gran sorpresa para el público peruano será la participación de Christian Meier como invitado especial y encargado de abrir el concierto en Lima.
El también actor subirá al escenario antes del show principal y marcará el inicio de una noche que promete reunir a miles de fanáticos en el Estadio Nacional.
¿Cuál es la setlist del concierto de Ed Sheeran?
Según la información compartida por la productora, este sería el posible repertorio del show en Lima. Además, tres canciones serán elegidas en vivo por el público mediante votación a través de un código QR.
- You Need Me, I Don’t Need You
- Sapphire
- Castle on the Hill
- The A Team
- Shivers
- Don’t
- Eyes Closed
- Canción del público
- Canción del público
- Canción del público
- Give Me Love
- Galway Girl
- Nancy Mulligan
- I Don’t Care
- Old Phone
- Camera
- Celestial
- Repeat It
- Photograph
- Eastside / 2002 / Cold Water / Little Things / Love Yourself
- Thinking Out Loud
- Perfect
- I See Fire
- I’m a Mess
- Bloodstream
- Afterglow
Encore
- Shape of You
- Azizam
- Bad Habits
Fechas de la gira de Ed Sheeran
Estas son las próximas fechas confirmadas del “Loop Tour” en Latinoamérica:
- 20 de mayo de 2026 – Lima, Perú – Estadio Nacional
- 23 de mayo de 2026 – Quito, Ecuador – Estadio Atahualpa
- 27 de mayo de 2026 – Ciudad de Guatemala, Guatemala – Estadio Cementos Progreso
Indicaciones para el concierto de Ed Sheeran
La productora recomendó a los asistentes tomar en cuenta las siguientes medidas para evitar inconvenientes:
- Asistir al concierto en transporte público o taxi
- Evitar llevar objetos de valor o innecesarios
- Facilitar la revisión de mochilas
- Llevar siempre el DNI
- Evitar comprar entradas a revendedores
- Identificar las salidas de emergencia al ingresar
Asimismo, habrá seguridad privada y servicio médico durante toda la jornada.
Objetos prohibidos
No se permitirá el ingreso con:
- Cámaras profesionales, filmadoras, grabadoras y drones
- Mochilas grandes, maletas o similares
- Alimentos y bebidas
- Botellas, tomatodos, tapers o latas
- Sombrillas y paraguas
- Selfie sticks y trípodes
- Objetos punzocortantes o armas
- Carteles de gran tamaño
- Artefactos pirotécnicos
- Sustancias psicotrópicas
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