El regreso de Ed Sheeran a Lima ya es una realidad. Tras casi nueve años de ausencia, el artista británico vuelve a reencontrarse con el público peruano hoy en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial “Loop Tour”, un espectáculo que promete combinar nostalgia, nuevos éxitos y una puesta en escena de gran formato.

Antes de llegar al país, el intérprete de “Shape of You” envió un mensaje especial a sus seguidores peruanos y recordó con cariño su visita. “Estoy muy emocionado. Creo que han pasado nueve años desde la última vez que estuve ahí. La vez pasada vine con mi esposa, subimos a Machu Picchu y la pasamos increíble tomando pisco sour”, comentó el músico en un video compartido en sus redes sociales.

La última vez que Ed Sheeran se presentó en Lima fue en 2017, también en el Estadio Nacional. En aquella ocasión hizo cantar a miles de asistentes con temas como “Photograph”, “Thinking Out Loud” y “Shape of You”. Ahora, nueve años después, regresa con nuevas canciones y un show que apunta a convertirse en uno de los conciertos más esperados del año en Perú.

Ed Sheeran en Lima, durante su concierto en el Estadio Nacional en 2017. En aquella oportunidad, conocedor de su audiencia, vistió la camiseta peruana. / Andina/ Alonso Chero

¿Cuándo será el concierto de Ed Sheeran?

El concierto de Ed Sheeran se realizará hoy miércoles 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional. El show forma parte de la etapa latinoamericana del “Loop Tour”, la sexta gran gira internacional del cantante británico.

Antes de arribar a Lima, el músico se presentó en República Dominicana, Puerto Rico y Colombia, llevando un espectáculo que incluye tanto clásicos de su carrera como canciones de su etapa más reciente.

Horarios del concierto de Ed Sheeran

La productora confirmó los horarios oficiales para el esperado espectáculo:

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Presentación de Christian Meier: 7:45 p.m.

Inicio del concierto de Ed Sheeran: 8:45 p.m.

¿Por dónde ingresar al concierto de Ed Sheeran?

Los asistentes deberán revisar cuidadosamente la puerta asignada según la ubicación de sus entradas:

Campo A / CONADIS

Puertas 27 y 34

Referencia: avenida Paseo de la República y calle Madre de Dios

Campo B

Puerta 9

Referencia: calle José Díaz

Tribuna Occidente (zonas 1 al 8)

Puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8

Ingreso por calle José Díaz

Tribuna Oriente (zonas 19 al 26)

Puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26

Ingreso por avenida Paseo de la República

Tribuna Norte (zonas 10 al 17)

Puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17

Ingreso por calle José Díaz

Además, la boletería oficial estará ubicada en la calle Madre de Dios, junto a la puerta 34.

¿Quién es el telonero del concierto de Ed Sheeran?

La gran sorpresa para el público peruano será la participación de Christian Meier como invitado especial y encargado de abrir el concierto en Lima.

El también actor subirá al escenario antes del show principal y marcará el inicio de una noche que promete reunir a miles de fanáticos en el Estadio Nacional.

¿Cuál es la setlist del concierto de Ed Sheeran?

Según la información compartida por la productora, este sería el posible repertorio del show en Lima. Además, tres canciones serán elegidas en vivo por el público mediante votación a través de un código QR.

You Need Me, I Don’t Need You

Sapphire

Castle on the Hill

The A Team

Shivers

Don’t

Eyes Closed

Canción del público

Canción del público

Canción del público

Give Me Love

Galway Girl

Nancy Mulligan

I Don’t Care

Old Phone

Camera

Celestial

Repeat It

Photograph

Eastside / 2002 / Cold Water / Little Things / Love Yourself

Thinking Out Loud

Perfect

I See Fire

I’m a Mess

Bloodstream

Afterglow

Encore

Shape of You

Azizam

Bad Habits

Fechas de la gira de Ed Sheeran

Estas son las próximas fechas confirmadas del “Loop Tour” en Latinoamérica:

20 de mayo de 2026 – Lima, Perú – Estadio Nacional

23 de mayo de 2026 – Quito, Ecuador – Estadio Atahualpa

27 de mayo de 2026 – Ciudad de Guatemala, Guatemala – Estadio Cementos Progreso

Indicaciones para el concierto de Ed Sheeran

La productora recomendó a los asistentes tomar en cuenta las siguientes medidas para evitar inconvenientes:

Asistir al concierto en transporte público o taxi

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios

Facilitar la revisión de mochilas

Llevar siempre el DNI

Evitar comprar entradas a revendedores

Identificar las salidas de emergencia al ingresar

Asimismo, habrá seguridad privada y servicio médico durante toda la jornada.

Objetos prohibidos

No se permitirá el ingreso con: