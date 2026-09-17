Personalidades de la industria y el senador Bernie Sanders cuestionaron la postura del músico (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Personalidades de la industria y el senador Bernie Sanders cuestionaron la postura del músico (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Por Redacción EC

El cantante británico Ed Sheeran enfrenta cuestionamientos en Estados Unidos tras la salida del rapero Macklemore de su gira por Norteamérica, luego de que el artista expresara su apoyo al pueblo palestino durante sus presentaciones en Nueva Jersey.

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