El cantante británico Ed Sheeran enfrenta cuestionamientos en Estados Unidos tras la salida del rapero Macklemore de su gira por Norteamérica, luego de que el artista expresara su apoyo al pueblo palestino durante sus presentaciones en Nueva Jersey.

La medida provocó la reacción inmediata de diversas figuras del espectáculo, entre ellas la actriz Hannah Einbinder, quien expresó su rechazó al comportamiento del músico en sus redes sociales.

Uno de los recintos que también prohibió la participación de Macklemore en la gira fue el Raymond James Stadium en Florida.

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Asimismo, la intérprete Marissa Bode compartió un mensaje en TikTok donde cuestionó la postura del británico al manifestar que “puede que mis piernas ya no funcionen como antes, pero al menos tengo columna vertebral”, en referencia a la situación en Gaza.

Al debate también se sumó el senador Bernie Sanders, quien criticó la intervención del propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, por presionar para vetar al rapero tras mostrar la bandera palestina en el estadio MetLife.

Sobre este punto, Sanders sostuvo que los dueños multimillonarios de recintos “no deberían poder silenciar a los artistas por pronunciarse sobre temas políticos”, advirtiendo sobre los riesgos de censurar las expresiones públicas de los músicos.

Por su parte, Macklemore denunció que Kraft promovió un boicot en su contra ante otros gestores de estadios, ante lo cual Sheeran emitió un comunicado explicando que la presencia del telonero ponía en riesgo la realización de sus conciertos y reiteró su intención de mantenerse neutral.

Sin embargo, la controversia provocó la renuncia de otros actos de la gira, entre ellos Finneas Eilish, la banda Lukas Graham y los músicos Aaron Rowe y Beoga, quienes cancelaron sus participaciones en respaldo al rapero estadounidense.

*Con información de EFE

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