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Varias celebridades de la industria de Hollywood se sumaron a las críticas contra el cantante británico Ed Sheeran tras apartar al rapero Macklemore de su gira por Norteamérica. (Foto: Archivo El Comercio/GIANCARLO ÁVILA)
Varias celebridades de la industria de Hollywood se sumaron a las críticas contra el cantante británico Ed Sheeran tras apartar al rapero Macklemore de su gira por Norteamérica. (Foto: Archivo El Comercio/GIANCARLO ÁVILA)
Por Agencia EFE

Varias celebridades de la industria de Hollywood se sumaron a las críticas contra el cantante británico Ed Sheeran tras apartar al rapero Macklemore de su gira por Norteamérica por expresar su apoyo al pueblo palestino en uno de sus conciertos.

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