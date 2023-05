El pasado jueves 4 de mayo, el cantante Ed Sheeran protagonizó un hecho más que feliz para su carrera. Un jurado de Nueva York le dio la razón y determinó que su canción “Thinking Out Loud”, ganadora del premio Grammy en 2016, no fue un plagio de “Let’s Get it On” de Marvin Gaye.

Como se sabe, la familia de Ed Townsend, coautor de “Let’s Get It On” con Gaye, denunció a Ed Sheeran de copiar partes claves del tema de 1973. Según los demandantes, ambos temas tenían muchas similitudes en la progresión de acordes, el ritmo armónico y algunas melodías.

Tras una deliberación de varias horas, el jurado decidió darle la razón al artista británico y aseguró que no violó los derechos de autor del tema de Marvin Gaye. La conclusión señaló que Sheeran no utilizó elementos de composición ni melodías de manera inapropiada de la canción de Gaye.

Así como el caso de Ed Sheeran, la industria de la música ha vivido hechos similares. A continuación, algunos ejemplos de demandas a artistas famosos.

Robin Thicke y Pharrell Williams

En 2015, la familia de Marvin Gaye protagonizó otra demanda por derechos de autor, pero a diferencia del proceso con Ed Sheeran, esta vez ganaron. En aquella oportunidad, los herederos de Gaye demandaron al cantante Robin Thicke y al productor Pharrell Williams por tomar parte del tema “Got to Give It Up” de Gaye para el éxito “Blurred Lines”.

Este caso tuvo una dura batalla legal que se extendió por cinco años. Si bien la demanda inicial fue por 7,4 millones de dólares, la cifra se logró reducir a 5,3 millones USD. Por si fuera poco, la justicia también le concedió a la familia de Gaye el 50% de los derechos de autor de “Blurred Lines” desde ese momento.

Led Zeppelin

En 2014, la agrupación fue demandada por la melodía de su tema “Stairway to Heaven” por el patrimonio del fallecido Randy California, exguitarrista de Spirit en los años 60. La familia reclamaba que se había utilizado parte del tema “Taurus”; sin embargo, un tribunal de apelaciones en 2020 falló a favor del grupo fundado por Jimmy Page.

Taylor Swift

La cantante enfrentó una demanda similar en 2017 debido a su tema “Shake It Off”. Sean Hall y Nathan Butler presentaron el caso y, pese a que fue desestimado al inicio, siguieron reuniendo evidencia hasta que un tribunal decidiera aceptarlo. Según los compositores, el tema de Swift contenía letras copiadas de “Playas Gon’ Play”, que ambos escribieron para 3LW. Tras varios años, el caso se resolvió y desestimó en 2022.

Bad Bunny

Tras el avasallador éxito que tuvo “Safaera” desde su debut, la rapera Missy Elliott demandó a Bad Bunny por utilizar un riff de guitarra de su canción “Get ur freak on” sin su consentimiento. Tras la demanda, Elliot se hizo con el 90% de las ganancias de la canción, mientras que Bad Bunny solo obtendrá un 1% de ganancias, al igual que Jowell, Randy y Ñengo Flow, colaboradores del tema.

Bonus: Ed Sheeran, otra vez

En 2022, el artista británico enfrentó un juicio por su tema “Shape of You”, acusada de copiar una parte muy importante de “Oh Why” del artista Sami Switch. Tras las acusaciones, un juez falló a favor de Ed Sheeran. En 2016 también fue demandado por el tema “Photograph”, pero este caso se resolvió extrajudicialmente.

