Ed Sheeran y Paulo Londra y otras colaboraciones musicales impredecibles

Recientemente, Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores al anunciar en Instagram que incluirá en su nuevo álbum musical una colaboración con el trapero argentino Paulo Londra.

La noticia, tomada con sorpresa e incredulidad por los fans del artista inglés, dio pie a una lista con otras colaboraciones excepcionales protagonizadas por Madonna, Maluma, Katy Perry, entre otros famosos músicos.

A continuación la lista:

PAULINA RUBIO Y SLASH

En 2009, el famoso guitarrista de Guns N'Roses accedió colaborar en el tema "Nada puede cambiarme" de la cantante mexicana. La respuesta de sus fans fue negativa.

MILEY CYRUS Y DAVID BISBAL



En el 2010 la cantante estadounidense y el músico español unieron sus voces en el tema "Te miro a ti", el cual formó parte de la película de Disney "La última canción". En esta producción Miley cantó en inglés.

KYLIE MINOGUE Y GENTE DE ZONA



En 2018, la australiana lanzaba su álbum "Golden" que suponía su retorno tras cuatro años de ausencia y su decimocuarto disco a lo largo de toda su carrera musical. Y, saltó otra colaboración inesperada, para su tema "Stop me from falling" al dar cabida a Gente de zona. El resultado fue positivo.



FREDDIE MERCURY Y MONTSERRAT CABALLÉ



En 1988, en Montjuïc se celebraba la llegada de la antorcha olímpica una vez finalizados los juegos de Seúl. Allí Freddie y Montserrat interpretaron tres canciones, "How can I go on", "The golden boy" y "Barcelona". Sería, finalmente, "Barcelona" la canción himno oficial de los juegos de 1992 que Freddie no pudo interpretar en la ceremonia inaugural porque falleció el 24 de noviembre de 1991.



ALICIA KEYS, PEDRO CAPÓ Y FARRUKO



Alicia participó en el remix de "Calma". El puertorriqueño Pedro Capó y su compatriota Farruko lanzaban una nueva versión en inglés y español de ese éxito de la mano de la artista estadounidense.

KATY PERRY Y DADDY YANKEE



Otra de las reuniones destacadas ha sido la de Katy Perry y el regaetonero Daddy Yankee con una pegadiza canción llamada: ''Con calma''. Tras ello muchas personas recordaron que a la estrella pop no le gustaba el regaetón.



MADONNA Y MALUMA



En "Medellín", primer tema de su último trabajo musical denominado "Madame X", Madonna eligió a Maluma para volver con una colaboración. Los fans de la artista estadounidense se dividieron entre los que aplaudieron la decisión y entre los que le dieron la espalda.



JUSTIN BIEBER Y LUIS FONSI



En 2017, Justin Bieber pidió a Luis Fonsi grabar una nueva versión de "Despacito", después de ver el efecto que este tema alcanzó sobre la gente. El artista canadiense escuchó la canción durante su estadía en Colombia y no pudo evitar querer ser parte de este éxito.