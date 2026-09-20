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Ed Sheeran se pronunció durante un show en Filadelfia luego de la exclusión del rapero Macklemore de su gira por sus comentarios sobre Gaza. (Foto: Instagram / @teddysphotos)
Ed Sheeran se pronunció durante un show en Filadelfia luego de la exclusión del rapero Macklemore de su gira por sus comentarios sobre Gaza. (Foto: Instagram / @teddysphotos)
Por Agencia EFE

El cantante Ed Sheeran se presentó este sábado en Filadelfia, el primer concierto que ofrece en EE.UU tras la controversia de la pasada semana sobre la exclusión del rapero Macklemore de su gira, y dijo que lo que pasa en Gaza es “catastrófico, injustificable y desproporcionado”. El estadounidense era su telonero y fue vetado por sus expresiones propalestina desde el escenario de la gira “Loop Tour” del inglés.

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