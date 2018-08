Ed Sheeran no sacará un nuevo disco el próximo año

Ed Sheeran reveló, en una entrevista a la cadena BBC, que no está en sus planes sacar un nuevo disco en 2019 e indicó que quiere lanzar un nuevo proyecto el próximo año, pero no se tratará de un álbum.

"Será algo que no se promocionará en la radio. Algo que no es lo que normalmente algo", manifestó el cantante británico de 27 años que además precisó que "felizmente" se tomaría un año sabático al término de su gira mundial en septiembre de 2019.

Sin embargo, Ed Sheeran aseguró que "nunca" deja de hacer música porque es su "hobby" y "no disfrutaría de la vida" si no lo hiciera. "No veo la música como trabajo. Veo esto (hablar con la prensa) como el trabajo. Nadie coge una guitarra deseando que algún día le entrevisten", afirmó.

Ed Sheeran, quien recientemente anunció que se casó en secreto con Cherry Seaborn, confesó que le gustaría participar en un musical y hacer una película —pero "solo una"— antes de continuar haciendo discos y, "con suerte, tener una familia".

El cantautor estrenó esta semana el documental "Songwriter" que hace un recorrido a lo largo de sus 10 años de carrera e incluye la creación de su último disco, "Divide" (2017), que se convirtió el año pasado en el disco más vendido del Reino Unido, con 2,7 millones de copias.

Ed Sheeran afirmó que el documental no contiene "chismes" y que es solo él "escribiendo canciones", algo que espera que inspire a otros jóvenes compositores.

"Fui al instituto en Suffolk (un condado al este de Inglaterra) y viví en medio de ninguna parte y he terminado estando aquí, solo gracias a escribir montones de canciones y hacer montones de conciertos", declaró.