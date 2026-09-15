Este lunes, el rapero estadounidense Macklemore denunció que fue retirado de la gira musical del cantante británico Ed Sheeran por sus comentarios a favor de Palestina, decisión impulsada por un presunto boicot de los propietarios de los estadios donde se realizarían los próximos espectáculos.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Thrift Shop” explicó que Robert Kraft, dueño del Gillette Stadium de Foxborough y del equipo New England Patriots, llamó a Sheeran para informarle que el rapero no era bienvenido en ese reciento de Massachusetts.

Según dijo Macklemore, el empresario movilizó a administradores de otros recintos para dar un ultimátum al músico británico, condicionando la realización de los conciertos a la salida del telonero.

“Ed (Sheeran) también me contó que Kraft había movilizado a otros propietarios de estadios y que, en conjunto, le dieron un ultimátum: si Macklemore continúa en la gira, no se te permitirá actuar en nuestros recintos”, comentó.

En ese sentido, el rapero de 43 años señaló que su colega buscaba mantenerse como una figura pública neutral y le expresó que la frase “Palestina libre” y la imagen de sus banderas resultaban hirientes para varias personas de su entorno.

Ante este argumento, el rapero indicó que “existe una desconexión fundamental” entre ambas posturas si tales expresiones generan más rechazo que las muertes infantiles registradas en el conflicto en Oriente Medio.

El rapero, quien suele abordar temas sociales en su carrera, señaló que solo necesitó dos presentaciones en la gira para hacer oír su postura sobre el conflicto en Palestina.

Macklemore afirmó que Kraft instó a otros dueños de estadios a vetar sus presentaciones | Foto: EFE

El hecho ocurre días después de que la cantante Pink emitiera un comunicado para responder a los cuestionamientos tras compartir un mensaje que pedía la expulsión de Macklemore de la gira.

*Con información de EFE