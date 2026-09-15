El artista señaló que Sheeran buscaba mantenerse neutral como figura pública | Foto: EFE / Composición EC
El artista señaló que Sheeran buscaba mantenerse neutral como figura pública | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

Este lunes, el rapero estadounidense Macklemore denunció que fue retirado de la gira musical del cantante británico Ed Sheeran por sus comentarios a favor de Palestina, decisión impulsada por un presunto boicot de los propietarios de los estadios donde se realizarían los próximos espectáculos.

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