Eddie Vedder se recupera con éxito y vuelve a los escenarios en Europa

Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam, volvió a los escenarios en dos festivales importantes de Europa tras cancelar sus conciertos en Londres en junio por problemas vocales.

El pasado fin de semana, Pearl Jam encabezó dos importantes festivales europeos como el NOS Alive y el festival Mad Cool, en Portugal y España respectivamente.

Los conciertos se realizaron con un lleno total y el quinteto formado en Seattle interpretó sus mejores temas como "Better Man", "Even Flow", "Jeremy", "Black" y "Alive", canción que sirvió de inspiración para el nombre del evento, que llegó a la edición de número 12.

En dichas presentaciones, Eddie Vedder no se guardó nada y deleitó a sus fans con lo mejor de su música. El cantante interactuó en todo momento con el público, saltó y hasta se animó a cantar un poco en portugués.

Estos festivales reunieron reconocidas bandas como MGMT, Artic Monkeys, Snow Patrol, Queens of Stone Age, The National, Alice in Chains, Franz Ferdinand entre otros.

Hay que recordar que la banda suspendió sus presentaciones en junio pasado porque su vocalista, Eddie Vedder, había perdido completamente la voz.