Nora Edith Barr García, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’, falleció a los 90 años, dejando una profunda tristeza entre figuras de la música peruana. Tras conocerse la noticia, intérpretes como Bartola, Lucía de la Cruz, Los Ardiles y Rudy Rivera compartieron sentidos mensajes de despedida y reconocimiento a la trayectoria de una de las voces más representativas de la música criolla.

Lucía de la Cruz fue una de las artistas que dedicó un emotivo mensaje a Edith Barr a través de su cuenta oficial de Facebook. La cantante la recordó como una gran amiga y destacó su importancia para la cultura peruana. “Mi Edith Barr, maestra de maestras. Mi gran amiga, símbolo importantísimo de nuestra patria, patrimonio nacional”, escribió.

La relación entre Edith Barr y otras grandes figuras de la canción criolla se extendió durante décadas. Bartola, con quien compartió escenarios y distintos momentos de la historia de la música peruana, también se pronunció en redes sociales.

“Que triste despertar, ha partido la gran e inmensa Edith Barr. Una leyenda absoluta de nuestro criollismo. Qué legado Edith, que ejemplo de artista… Tuve la dicha y el placer de poder llamarte amiga, de compartir tantos momentos que quedarán grabados en mi memoria. Gracias Edith”, compartió Bartola.

La partida de Edith Barr, a los 90 años, generó sentidas reacciones entre colegas y figuras de la música peruana, quienes recordaron su legado, amistad y aporte a la cultura nacional. (Foto: Instagram / @bartolaperu)

Los Ardiles, agrupación identificada con la difusión de la música criolla y peruana, también forman parte de esa generación de artistas que mantuvo vínculos con Edith Barr. Su trayectoria estuvo marcada por encuentros y presentaciones junto a diversas figuras del criollismo.

“Desde nuestros inicios, cuando aún éramos Armonía Criolla, tuvimos la dicha de recibir siempre de ti un trato lleno de cariño y respeto. Tus palabras nos alentaron a seguir adelante en este hermoso pero difícil camino de la música… Desde Los Ardiles, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la familia artística”, escribió la agrupación en su cuenta oficial de Instagram.

La partida de Edith Barr, a los 90 años, generó sentidas reacciones entre colegas y figuras de la música peruana, quienes recordaron su legado, amistad y aporte a la cultura nacional. (Foto: Instagram / @losardilesoficial)

Otro artista cercano a la escena criolla es Rudy Rivera, quien había dedicado anteriormente mensajes a Edith Barr y reconocido su trayectoria. En junio de este año, con motivo de los 90 años de la cantante, Rivera compartió un saludo para celebrar la vida y carrera de quien durante décadas llevó la música peruana a distintos escenarios.

“Descansa en paz querida ‘Flor Morena de la Canción Criolla’…tuve la oportunidad de admirarla y compartir escenario con ella en numerosas oportunidades tanto con #PukaSoncco como de solista. Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos”, comentó Rudy en Facebook.

La partida de Edith Barr, a los 90 años, generó sentidas reacciones entre colegas y figuras de la música peruana, quienes recordaron su legado, amistad y aporte a la cultura nacional. (Foto: Facebook / Rudy Rivera)

MÁS INFORMACIÓN: Ministerio de Cultura lamenta fallecimiento de la reconocida cantante Edith Barr

De esta manera, el criollismo peruano despide a Edith Barr. Sus canciones y presentaciones forman parte de la memoria musical de varias generaciones, mientras que sus colegas recuerdan ahora a la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’ como una artista que dedicó su vida a mantener viva la identidad y tradición musical del Perú.