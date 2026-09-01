La partida de Edith Barr, a los 90 años, generó sentidas reacciones entre colegas y figuras de la música peruana, quienes recordaron su legado, amistad y aporte a la cultura nacional. (Foto: Instagram / @bartolaperu)
La partida de Edith Barr, a los 90 años, generó sentidas reacciones entre colegas y figuras de la música peruana, quienes recordaron su legado, amistad y aporte a la cultura nacional. (Foto: Instagram / @bartolaperu)
Por Redacción EC

Nora Edith Barr García, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’, falleció a los 90 años, dejando una profunda tristeza entre figuras de la música peruana. Tras conocerse la noticia, intérpretes como Bartola, Lucía de la Cruz, Los Ardiles y Rudy Rivera compartieron sentidos mensajes de despedida y reconocimiento a la trayectoria de una de las voces más representativas de la música criolla.

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