Los restos de la cantante criolla Edith Barr serán velados en dos importantes espacios culturales de Lima, según informó el portavoz de la familia, Ronny Zuzunaga- (Foto: Facebook / Ronny Zuzunaga Fílinich )
Los restos de la cantante criolla Edith Barr serán velados en dos importantes espacios culturales de Lima, según informó el portavoz de la familia, Ronny Zuzunaga- (Foto: Facebook / Ronny Zuzunaga Fílinich )
Por Redacción EC

Los restos de la cantante criolla Edith Barr serán velados en dos importantes espacios culturales de Lima, según informó el portavoz de la familia, Ronny Zuzunaga. Conocida como la Flor Morena de la Canción Criolla’ y recordada por su destacada trayectoria, recibirá el último adiós de familiares, amigos, artistas y seguidores en una ceremonia abierta.

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