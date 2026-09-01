Los restos de la cantante criolla Edith Barr serán velados en dos importantes espacios culturales de Lima, según informó el portavoz de la familia, Ronny Zuzunaga. Conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’ y recordada por su destacada trayectoria, recibirá el último adiós de familiares, amigos, artistas y seguidores en una ceremonia abierta.

El primer velatorio se realizará este martes 1 de septiembre, en la Sala VIP del Gran Teatro Nacional, ubicada en el distrito de San Borja. Las puertas estarán abiertas desde las 4:30 p.m. hasta las 10 p.m., permitiendo que el público pueda acercarse a despedir a la reconocida intérprete.

La familia de Edith Barr comunicó que eligió este recinto como uno de los espacios para el velatorio debido a la importante trayectoria artística de la cantante. El Gran Teatro Nacional constituye uno de los principales escenarios culturales del país y será el punto de encuentro para quienes quieran rendir homenaje a la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’.

El segundo día de velatorio será el miércoles 2 de septiembre, en la Sala Los Incas del Museo de la Nación. De esta manera, los homenajes a Edith Barr continuarán en otro importante espacio cultural de Lima, donde sus seguidores también podrán acercarse para expresar sus condolencias y recordar su legado artístico.

“A nombre de la familia, comunico que el velatorio de nuestra amada Edith Barr será hoy martes 1 de septiembre en la Sala VIP del Gran Teatro Nacional desde las 4.30 hasta las 10 pm. Y mañana miércoles 2 en la Sala Los Incas del Museo de La Nación”, señala el mensaje difundido.

En el mismo comunicado, la familia expresó su agradecimiento a las autoridades que hicieron posible la realización de los homenajes en estos espacios. “Agradecemos a las autoridades que brindaron gentilmente las facilidades ante la gran trayectoria de la Flor Morena de la Canción Criolla”, se indicó.

Edith Barr, “La Flor Morena de la Canción Criolla”, construyó una trayectoria de más de siete décadas dedicada a la música peruana. (Foto: Richard Hirano) / RICHARD HIRANO

Cabe destacar que Edith Barr fue una de las figuras reconocidas de la música criolla. Su legado, construido a lo largo de más de siete décadas de trayectoria, queda como parte de la historia y de la cultura musical de Perú.