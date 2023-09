El expresentador de televisión Edu Saettone regresa a la radio con el programa “Solo por Hoy” de Radio Oasis. Su llegada a la cabina radial se dará desde el lunes 11 de septiembre a partir de las 7 a.m., compartirá espacio con Christian el ‘Loco’ Wagner.

En el morning show, Saettone presentará información del mundo de la música, noticias de interés, temas coyunturales y todo al respecto de conciertos y movidas en la escena musical nacional e internacional.

Edu Saettone vuelve a radio Oasis en el bloque ‘La Fogatera’, secuencia del programa “Solo por hoy” donde realizará entrevistas y presentará los éxitos del rock nacional e internacional de los años 80 y 90.

“Solo por hoy”, el morning show dedicado al rock and pop con Edu Saettone y el ‘Loco’ Wagner, estará al aire en radio Oasis (100.1 FM) de lunes a viernes de 7 a 9 a.m.

