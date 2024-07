A los 24 años, Mauro Román Monzón, conocido por su nombre artístico Lit Killah, logró posicionarse como una de las figuras más destacadas en la escena del rap y el trap argentino. Desde sus inicios en las batallas de freestyle hasta convertirse en un fenómeno internacional, su trayectoria está marcada por una inusual personalidad dentro y fuera de los escenarios, y por las decenas de colegas que lo acompañan en sus presentaciones y en su vida diaria, como el exitoso productor musical Bizarrap.

Su historia se desarrolla en La Matanza, uno de los partidos que componen la provincia de Buenos Aires. Crecido y educado dentro de la urbe, con un gusto por artistas norteamericanos como 50 Cent y Eminem, el artista se incursionó en la naciente escena musical urbana de la ciudad. Sin embargo, fue en la escalinata de entrada al Parque Rivadavia, en la intersección de Chaco y Doblas, donde encontró un mundo completamente nuevo: las competencias de freestyle rap de “El Quinto Escalón”.

Algunos años después, a la edad de 16 años, comenzó a frecuentar plazas locales cercanas donde se celebraban eventos de rap.

Fue en ese santuario para jóvenes artistas, creado en 2012 y transmitido vía Facebook, donde Lit Killah comenzó rimando al compás de los beats emitidos por el DJ de turno. “He estado en diferentes lados, muy metido en esta industria, pero nunca vi en Argentina un espacio como El Quinto Escalón, fue algo innovador en su momento, e importante para la cultura urbana de Argentina. En esa época, ese lugar destacó el potencial de muchos y el talento de jóvenes artistas, quienes ahora somos reconocidos a nivel internacional”, nos cuenta Lit Killah, que ahora representa a su país junto a artistas como Duki, Wos, Trueno, Paulo Londra, Tiago PZK, entre otros.

Su nombre artístico proviene de esa misma época, momento en que no podía bajar la guardia debido a las competencias, donde cada palabra era importante. Así nace el apelativo Lit Killah, difícil de rimar en las competencias por sus rivales en el escenario. En 2017, lanzó su primer sencillo “De$troy”, seguido por “Apaga el Celular”, que rápidamente se convirtió en un éxito con millones de reproducciones en YouTube. Su álbum debut, MAWZ, lanzado en 2021, consolidó su estatus en la industria con colaboraciones de artistas destacados como Duki, Khea y María Becerra.

Al igual que varios artistas actuales, gran parte de su popularidad se debe a las redes sociales, los streamings y las diversas apariciones en podcasts y programas web. Dentro de ese mundo también se encuentran los videojuegos, donde Lit Killah ha incursionado especialmente en League of Legends, la misma empresa creadora de la serie de Netflix “Arcane”. Su pasión por los videojuegos lo llevó a ser invitado a ser el creador del tema de este año, “Mi Clan”.

Bizarrap & Lit Killah

La relación entre Lit Killah y Bizarrap, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde, es una historia de colaboración y amistad que se remonta a los días en que ambos eran figuras emergentes en el mundo del freestyle. “Conocí a Bizarrap hace muchísimos años, antes de empezar en la música. Yo hacía freestyle y él era un youtuber de freestyle, compilaba videos de manera graciosa, eso me llamó la atención y fue creciendo una amistad en las competiciones de El Quinto Escalón”, recuerda Lit Killah.

La “Music Session #8″, lanzada en 2019, es uno de los trabajos más destacados de su colaboración. Esta sesión no solo catapultó la popularidad de Lit Killah, sino que también demostró la habilidad de Bizarrap para crear beats pegajosos y producciones innovadoras. “Él fue mi DJ por un tiempo, se animó a apoyarme y fuimos creciendo en este mundo de la música”, comenta el cantante.

Con el crecimiento profesional de ambos artistas, la dinámica de su amistad ha cambiado. “Ahora yo soy un cantante internacional y Biza es un productor reconocido. Con el tiempo, la dinámica de nuestra amistad ha cambiado, principalmente porque ambos somos artistas y eso a veces limita la amistad por diferentes razones, como la falta de tiempo libre”, explica Lit Killah. “Siempre nos llevamos muy bien, aunque hoy en día quizás no tengamos el mismo contacto de antes, pero el respeto mutuo sigue”, agrega.

Aunque los seguidores de la escena urbana y de ambos artistas piden una Bizarrap Session completa, y no solo de freestyle, aún no hay nada garantizado, especialmente en este momento de sus carreras donde ambos se inclinan hacia otras propuestas musicales. Sin embargo, Lit Killah no descarta futuras colaboraciones, ya que, además de ser colegas de profesión, también disfrutan grabar música juntos.