Durante años, Adrián Bello subió al escenario del Gran Teatro Nacional para acompañar las canciones de otros y regresó siempre a casa con el mismo deseo: ofrecer allí algún día su propio concierto. Hoy, a casi nueve años de iniciar su carrera, se prepara para cumplirlo. Sus canciones sonarán en uno de los escenarios más importantes del país, acompañadas por cuerdas, vientos y un coro de veinte voces.

“Es un sueño para cualquier cantante o compositor que las canciones que escribió en un cuarto, en el celular o en una libreta cobren esta vida, con tantos músicos involucrados. Siento que será una experiencia transformadora para mí y, ojalá, también para quienes nos acompañen”, afirma.

El concierto tendrá como uno de sus principales lenguajes el góspel sinfónico. Bello no busca hacer música religiosa, sino incorporar la intensidad de sus armonías y la fuerza de sus coros para llevar sus canciones a una dimensión más emotiva.

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“La música es mi espacio espiritual. Allí siempre he encontrado un lugar seguro, un refugio para mis emociones y para quien soy”, señala.

Esa relación tan íntima con la música nació de la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera reconocerse con claridad. Antes estudió Ciencias de la Comunicación, cursó una maestría en fotografía y convivió durante años con la incertidumbre y el temor de mostrarse en un escenario o frente a una cámara. Sin embargo, al escribir, cantar y componer encontraba algo que ninguna otra disciplina le ofrecía.

“No hay nada más mágico que atreverse a ser vulnerable. Durante muchos años escondí partes de mí por miedo a cómo podían verme o percibirme. Por eso, el escenario se convirtió en una especie de examen final: una terapia intensiva, maravillosa y transformadora. La música me permite mirarme, entenderme, comprender el mundo, trabajar mis emociones y acercarme a la mejor versión de mí mismo”, sostiene.

Subir a un escenario no solo le permitió vencer el miedo a mostrarse. También cambió su manera de relacionarse con los demás. Cuando escucha al público devolverle sus canciones o alguien le cuenta que una de ellas lo ayudó a atravesar un momento difícil, siente que aquello que nació como una experiencia íntima deja de pertenecerle únicamente a él.

“Cantar mis vivencias, mis amores y mis dolores, y descubrir que otras personas también los sienten, me dio una nueva sensación de compañía. Mis canciones se vuelven parte de sus vidas y yo, de alguna manera, también entro en ellas. Eso hace que la experiencia humana no se sienta tan solitaria”, explica.

Adrián reconoce que siempre ha llevado consigo una dosis de melancolía, incluso rodeado del cariño de su familia y sus amigos. “Siempre he estado acompañado, pero a veces la soledad trasciende un poco los vínculos. La música me da esa sensación de compañía, y eso es muy bonito”, señala.

Amor transformador

Ese acompañamiento hoy también tiene un nombre concreto. Adrián se casó este año con el actor y director Bruno Ascenzo, y aunque durante mucho tiempo pensó que el matrimonio no era algo que necesitara —o incluso algo en lo que pudiera verse realmente reflejado—, vivirlo le cambió la perspectiva.

“Nunca había fantaseado con casarme. Sí quería enamorarme y vivir una historia bonita, pero durante muchos años pensé que quizá eso no era posible. Cuando finalmente lo viví, sentí que ya no necesitaba nada más. El matrimonio me parecía solo un asunto de papeles y, además, no encontraba en esa idea un lugar para una pareja como la nuestra. Pero cuando llegó el momento entendí que había algo mucho más poderoso, más allá de cualquier religión o ley: el amor y la energía de la gente que te quiere y desea lo mejor para ti. Eso fue lo que me transformó y cerró cualquier duda o prejuicio que pudiera haber arrastrado durante años. Me confirmó que el amor puede con todo y que, cuando es verdadero, lo cambia todo para bien”, asegura sonriente.

Las críticas que aparecieron después de la boda no lograron opacar ese momento. Adrián aprendió a separar el ruido de las redes de aquello que ocurre en su vida cotidiana, donde el respaldo de sus afectos pesa mucho más.

“Hasta ahora, nadie ha venido a decirme a la cara que le parece horrible que me haya casado. Todo queda en comentarios de redes y ya no puedo tomármelos tan en serio. Quizá antes me afectaban más, pero ahora ves tanto odio, de personas o incluso de robots, que termina perdiendo fuerza. En un país donde tantas personas no cuentan con el apoyo de su familia ni con una red de cariño, nosotros tenemos la suerte de estar rodeados de amor”, señala.

Prefiere concentrarse en lo cercano: en los domingos en que ambas familias se reúnen para comer, en las risas compartidas y en los amigos que los hicieron llorar durante la ceremonia.

Libertad creativa

En lo profesional, tampoco parece muy tentado por los atajos. Nunca ha estado con una disquera y no vive esa condición como una carencia. Más bien, como una forma de libertad. Sabe que una gran maquinaria puede acelerar el crecimiento de un proyecto, pero también puede exigir a cambio una parte importante del control. Él, por ahora, prefiere otra clase de avance.

“Yo creo que comprometerme con lo que me gusta, con lo que me mueve a mí, y no con lo que está de moda o en tendencia, es lo que me ha llevado hasta aquí. Quizás hay una fórmula en la industria para que tu bola de nieve se vuelva gigante, pero yo prefiero la bola de nieve que va agarrando fuerza poco a poquito y va llenándose de buena energía”. El Gran Teatro Nacional, en ese contexto, aparece como una prueba de que también se puede llegar despacio.

Después del concierto llegará un nuevo disco, el quinto de su carrera, en el que Adrián ya empezó a trabajar. Habla de ese proceso con una ternura casi biológica: “Es la parte más linda para mí: estar creando, sintiendo, como si me estuviera embarazando de un nuevo hijo”. También vendrán viajes y más presentaciones. La paternidad, en cambio, puede esperar.

“Estamos muy enfocados en nuestros trabajos. Tenemos varios viajes por delante y yo quisiera salir cada vez más de gira. A veces hablamos sobre la posibilidad de tener hijos, pero sentimos que todavía no es el momento”, confiesa.

Por ahora, Adrián Bello prefiere seguir avanzando sin apurar el futuro. Tiene nuevas canciones por crear, escenarios por conquistar y una vida que, dice, atraviesa con plenitud, calma y gratitud