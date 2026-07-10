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Resumen

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Durante años, Adrián Bello subió al escenario del Gran Teatro Nacional para acompañar las canciones de otros y regresó siempre a casa con el mismo deseo: ofrecer allí algún día su propio concierto. Hoy, a casi nueve años de iniciar su carrera, se prepara para cumplirlo. Sus canciones sonarán en uno de los escenarios más importantes del país, acompañadas por cuerdas, vientos y un coro de veinte voces.