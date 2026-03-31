No hay misterio en Air Supply. Tampoco urgencia por cambiar. Desde los años setenta, el dúo australiano ha trabajado sobre una misma idea —el amor como materia prima— y la ha repetido hasta volverla reconocible en cualquier parte, incluso frente a su público peruano, con quienes compartirá una parte de su extenso repertorio el 19 de mayor en el Multiespacio Costa 21.
“El amor nunca ha dejado de ser relevante. Quizá, musicalmente, a veces pasa a segundo plano, pero es una emoción que nos conecta con todas las personas del mundo. Sin amor no tenemos nada”, menciona Rusell Hitchcock en entrevista con El Comercio.
El concierto mantendrá la línea romántica de las baladas rock pop. Clásicos como “All Out of Love”, Making Love Out of Nothing at All” y “Goodbye” estructuran un set que no necesita demasiadas variaciones. Esta vez, eso sí, vendrán con banda completa y un sonido más directo, buscando sostener la intensidad en vivo más que reinterpretar el material al pie de la letra.
En ese formato, el rol del público es central. “No debes sentir vergüenza de estar en un lugar con miles de personas y cantar, llorar o reír”, dice Rusell Hitchcock, cantante de Air Supply junto a Graham Russell. Lo que ocurre en sus conciertos, tal y como ocurrió hace dos años con su gira The Lost in Love Experience" en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, está menos cerca de la contemplación que de la experiencia compartida, “sino no tiene sentido vivir una experiencia compartida”, subraya Hitchcock.
Mantenerse vigentes
El aniversario coincide con un momento activo para el grupo. “A Matter of Time”, su próximo álbum, será el primero en 15 años. No responde a un giro artístico ni a una reinvención. “Simplemente sentimos que era el momento”, resume Hitchcock, sin construir una narrativa alrededor.
El proceso tomó casi tres años, interrumpido por las giras. Ese ritmo, más lento que el estándar actual, responde a una forma de trabajo que no ha cambiado demasiado con el tiempo. “Podría ser nuestro último disco o no, ya no importa tanto eso a esta edad”, admite el artista.
A ese lanzamiento se suma “All Out of Love: The Air Supply Story”, la película biográfica en desarrollo sobre la banda. El interés, en este caso, pasa por el control del relato. “Solo quiero que sea una representación honesta de quiénes somos”, señala el músico, marcando distancia con otros retratos más idealizados en el género de los biopics.
La permanencia del grupo, en todo caso, no responde a un plan a largo plazo. Desde el inicio establecieron condiciones básicas: seguir mientras hubiera disfrute, afinidad y público. Ninguna de esas variables ha fallado. “Es lo que hacemos, es lo que somos”, dice Hitchcock, reduciendo cinco décadas a una rutina sostenida.
Sobre la experimentación a nuevos horizontes, el artista marca distancia: “Yo no puedo cantar como Rod Stewart o Brian Johnson”. Y eso es suficiente para Air Supply, quienes consecuentes a su idea se apegan a la idea romántica de “morir en el escenario”, y no retirse hasta que el cuerpo los para. “Lo sabemos, es muy cursi, pero morir en el escenario sería genial. Además, venderíamos más discos después.”, concluye.
Lugar: Costa 21
Fecha: 19 de mayo
Hora: 8:00 p.m.
Entradas disponibles en Teleticket.
