“Esencia es un álbum que para mí es el álbum más personal. Es un álbum que tiene, al menos para mí, mucho más historia”, dijo en una entrevista con EFE el intérprete, una de las voces mexicanas más destacadas de la Generación Z.

El regiomontano (originario de la ciudad de Monterrey), que en 2021 estuvo nominado a un Grammy Latino tras volverse viral en TikTok, señaló que este disco es una historia que debe escucharse “de principio a fin” porque cada canción es coherente a la otra.

“Tienen que escuchar cronológicamente en cierta forma, porque es sónicamente coherente de una canción a otra y se liga de cierta forma”, afirmó el también compositor.

Para el intérprete, quien se coloca como uno de los referentes del pop mexicano actual, el proceso de la creación de este disco ha sido una evolución, pues “un artista siempre debe estar evolucionando”.

“Un artista no termina de cumplir con su trabajo si no evoluciona con la música. Creo que no puedes quedarte ‘casado’ con un género y precisamente por eso nunca me he casado con un general, nunca he querido tener un patrón musical de ningún tipo”, abundó.

VIAJES QUE INSPIRAN

A sus 22 años, Humbe se ha caracterizado por la profundidad de sus letras, y al preguntarle sobre cómo logra la inspiración para componer, señaló que contrario a sus otros álbumes y gracias al consejo del cantante venezolano Danny Ocean, cambió el “chip”.

“Me dijo: güey, tienes que empezar a viajar, no puedes quedarte aquí. O sea, está hermoso tu estudio, está hermoso todo lo que estás haciendo, pero vas a empezar a aislarte y vas a empezar a agarrar un patrón y eso no es algo que quieres, tienes que irte a todos lados para encontrar inspiración”, confió.

Ante ello, Humbe viajó con sus amigos a Los Ángeles, California, donde comenzó a crecer musicalmente.

“Empecé a encontrar inspiración en más cosas y cosas más reales. Y lo digo con mucha felicidad, porque es un consejo que me sirvió mucho y hoy en día lo estoy empleando bastante en mí música, el viajar para escribir y el encontrar inspiración en todo el mundo”, aseveró.

De hecho, dijo, fue en un viaje a Miami donde nació la canción “Mamá”, con la que abre su nuevo disco y que trata sobre la empatía hacia las madres.

“Es una gran forma de empezar este álbum porque ella es la que inició todo esto, precisamente mi mamá es el inicio de mi vida, empezando por ahí, y es la inspiración de muchas canciones. Es la mujer que me ha enseñado muchas cosas en mi vida, es la mujer que siempre me ha protegido y siempre me va a proteger. Amo a mi mamá”, enfatizó.

MÚSICA SIN PRISAS

Humbe comentó que uno de los aprendizajes que le ha dejado su breve carrera es que ya no quiere hacer música “por prisa” como ocurrió con sus álbumes “Entropía” y “Aurora”, ambos publicados en 2021.

“He aprendido mucho, y algo que jamás volvería a hacer es sacar algo por prisa y con una producción que no creo que tendría el día de hoy”, enfatizó.

En medio del crecimiento exponencial que lo coloca como uno de los talentos jóvenes más prometedores de la ola pop en México, Humbe asegura sentirse atraído por hacer colaboraciones con otros artistas, pero no nada más por conseguir un “hit” o por dinero.

“Jamás voy a buscar eso y jamás voy a buscar hacer una canción solamente por eso, por la fama y por pegar y por hacer un hit, creo que eso es como un poquito prostituir el arte”, comentó.

Sin embargo, explicó que actualmente hay grandes artistas con los que le gustaría colaborar, pero insistió en que será alguien que tenga su “identidad bien clara”.

CON INFORMACIÓN DE EFE.