SETLIST

1. We Made It

2. Drag Me Down

3. Don't Let It Break Your Heart

4. Two of Us

5. Always You

6. Too Young

7. Change

8. 7

9. Fearless

10. Only the Brave

11. Habit

12. Copy of a Copy of a Copy

13. Defenceless

14. Beautiful War

15. Little Black Dress

16. Walls

17. Through the Dark

18. Kill My Mind