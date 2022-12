Los grandes momentos de El Gran Combo de Puerto Rico contados por vocalista, a días de show en el Estadio Nacional

Se formó en la Universidad de la Salsa con el maestro Rafael Ithier. Siguiendo los consejos del fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, el entonces veinteañero Jerry Rivas asumió la voz principal de la agrupación en lugar de Andy Montañez. “La gente decía que era muy blanco, que no servía, que había sido una mala elección, sentí mucha frustración”, recuerda. Han pasado 45 años desde aquella primera vez que subió al escenario con los famosos Mulatos del Sabor, ha grabado más de 30 álbumes y es actualmente uno de los integrantes del grupo con mayor arraigo.

“No fue fácil, estaba entrando en unos zapatos que sin duda me quedan grandes hasta el día de hoy, en los del señor Andy Montañez. Los fans pedían su regreso, querían verlo a él en el escenario, no a mí. Gracias a Dios seguí, pude superarlo y aquí estamos, celebrando los 60 años de la agrupación y preparándonos para volver al Perú, un país que siempre nos acoge con cariño”, detalla Jerry Louis Rivas Díaz.

“Siempre recuerdo la primera vez que cantamos en Perú, fue en 1980, en el Club de Tiro; luego nos presentamos en la Feria del Hogar, lo demás es historia. En esta ocasión celebraremos todas esas primeras veces que estuvimos allá con nuestra música, será un reencuentro inolvidable, una celebración interminable”, advierte el cantante principal de la insigne agrupación salsera.

─¿Cómo llegas a El Gran Combo?

El 11 de abril de 1977, hace 45 años, me llamó una persona para pedirme que fuera a la audición del grupo, como pensé que era una broma , no le hice caso. Luego me llamó Rafael Ithier, reconocí su voz peculiar de inmediato. Ahí empezó todo. Mi primera audición la hice en su casa, canté algo acompañado de su piano; luego me pidió que fuera al estudio para hacer una audición más formal, con una pista. Algún tiempo después, supe que el señor ‘Quique’ Lucca de La Sonora Ponceña, padre de ‘Papo’ Lucca me recomendó con Ithier. Fue una bendición.

─A los 21 años, con poca experiencia en el género, ¿cómo logras consolidarte en el grupo?

Con la ayuda de mis compañeros, sobre todo del maestro Rafael Ithier, quien tuvo mucha paciencia conmigo, me enseñó a cantar y transmitir canciones. Papá Dios no le dio voz, pero es un cantante de salsa natural. Traté de asimilar todas las recomendaciones que me dieron, Charlie Aponte también me ayudó mucho en esta hermosa aventura.

─¿Qué te costó aprender más?

Además de cantar había que bailar y yo era dos pies izquierdos, fue muy complicado aprender a bailar. Sentía que no era la persona indicada para ese puesto, que no lo estaba haciendo bien.

─¿Hubo mucha frustración?

Sí, porque no estaba acostumbrado a ese trabajo y los fanáticos de Andy pedían su regreso, por suerte en ese tiempo no existían las redes sociales, imagínate lo que hubiese sido, estoy seguro que no estaría aquí.

─¿Cuál fue el primer éxito fuerte con tu voz en El Gran Combo?

“Que le pongan salsa”, que fue el tema que se hizo conocido internacionalmente.

─¿La canción “Aquí no ha pasado nada” representaba la nueva etapa del grupo, la salida de Andy Montañez y tu ingreso?

Fue un tema de Roberto Angleró, que en paz descanse, nos lo hicieron llegar y a Rafael le interesó mucho. La letra coincidía con el momento que vivía el grupo, con la salida de Andy y mi ingreso. Dice: Aquí no ha pasado nada / todo quedó como estaba.

─¿Es verdad que cuando postulaste a El Gran Combo, Gilberto Santa Rosa también postuló?

Gilberto siempre tuvo la intención de ingresar al grupo. Hace mucho tiempo, cuando tenía 18 años, fui a una fiesta patronal en la que se presentaba El Gran Combo y en medio del show, un muchachito de 12 años subió al escenario a cantar e improvisar con un talento increíble. Era Gilberto Santa Rosa. Él es fanático número uno del grupo. En algún momento no me quería ver y ahora somos hermanos, cuando estuve enfermo me reemplazó, le presté mi camisa para que salga uniformado. Fue su sueño logrado. Así de grande es nuestra amistad.

─¿Con qué tema de “El Gran Combo” te identificas?

Con uno que tuve la oportunidad de cantar cuando el grupo cumplió 20 años. Se llama “Nuestro aniversario”, tiene un mensaje muy chévere, cada vez que lo cantamos le cambiamos el número, ahora decimos 60.

Celebrando 20 años de existencia / Pregonando por doquiera una canción / He aquí presente, nuestra gran agrupación / Fue en Borinquén que nació / Para deleite del mundo

─Algún anécdota que recuerdes con la agrupación.

El día que se grabó “Que le pongan salsa” en el Madison Square Garden me encontré en el ascensor con el maestro Frank Grillo, ‘Machito’. Me dijo: “Caballero, quiero felicitarlo, le quedó muy bien el tema”. Le di las gracias y cada quien se fue por su lado. Fue un honor, quedé marcado con eso, fue grandísimo.

─¿Qué diferencia existe entre el primer disco de El Gran Combo y las últimas producciones?

Diferencias de sonido y algunos arreglos. Lo único que se ha tratado de mantener es la identidad rítmica, el patrón rítmico, que sea bailable. La esencia se mantiene.

─¿Es verdad que en Perú se presentaron en un show de música urbana y las más de 30 mil personas que habían en el lugar terminaron ovacionándolos?

Es cierto, fue una bendición, teníamos miedo que nos rechazaran, pero gracias a Dios nos aceptaron, nos fue muy bien. Fue una experiencia que nunca olvidaremos.

─¿Conoces el trabajo de salseros peruanos, de Josimar, Daniela Darcourt o de Yahaira Plasencia?

Conozco a Daniela Darcourt que ha estado en Puerto Rico, es buenísima, lo hace muy bien. Josimar también canta estupendo, hay varios artistas talentosos en Perú, César Vega, por ejemplo, es sonero, un gran improvisador.

─¿Cuál es el legado de El Gran Combo para la música?

La manera de cómo ha llevado la música en estos 60 años, sin faltarle el respeto al público ni a nadie. Es una agrupación muy cercana a la gente, baja del escenario a compartir con la gente. Nació de esa manera y así es hasta hoy.

─¿Cómo están viviendo esta nueva etapa en el grupo con dos nuevos integrantes, Anthony García Y Joselito Hernández?

Con nueva vibra, con mucha energía. Estos nuevos muchachitos son muy talentosos, colaboradores, aplicados y hacen caso a nuestras recomendaciones. Con ellos ha habido como un resurgir en el grupo, estamos volviendo a los bailes, hacemos voces, se están escogiendo temas interesantes. Es una gran etapa, El Gran Combo sigue y tiene para rato.

