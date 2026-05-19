Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El furor que despertó “Michael”, la película biográfica dirigida por Antoine Fuqua sobre la vida del Rey del Pop, volvió a poner a Michael Jackson en el centro de la conversación global. La cinta, estrenada en el 2026, recorre su ascenso desde los Jackson 5 hasta el Bad World Tour y ha reavivado no solo la fascinación por su figura, sino también la necesidad de volver a escucharlo, reinterpretarlo y discutirlo. En Lima, esa onda expansiva tuvo su propia traducción el 9 de mayo, cuando Jean Rodríguez subió al escenario del concierto “A Succar pa’ Celebrar”, por los 15 años de trayectoria de Tony Succar, y revivió en clave salsera temas como “Smooth Criminal” y “Billie Jean”, canciones que hace más de una década ayudó a transformar en parte esencial de “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson”

VIDEO RECOMENDADO

El percusionista peruano fue nominado a los premios de la Academia por su disco "Live in Perú" en la categoría categoría Mejor álbum tropical latino.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.