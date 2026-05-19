El furor que despertó “Michael”, la película biográfica dirigida por Antoine Fuqua sobre la vida del Rey del Pop, volvió a poner a Michael Jackson en el centro de la conversación global. La cinta, estrenada en el 2026, recorre su ascenso desde los Jackson 5 hasta el Bad World Tour y ha reavivado no solo la fascinación por su figura, sino también la necesidad de volver a escucharlo, reinterpretarlo y discutirlo. En Lima, esa onda expansiva tuvo su propia traducción el 9 de mayo, cuando Jean Rodríguez subió al escenario del concierto “A Succar pa’ Celebrar”, por los 15 años de trayectoria de Tony Succar, y revivió en clave salsera temas como “Smooth Criminal” y “Billie Jean”, canciones que hace más de una década ayudó a transformar en parte esencial de “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson”

Para Jean, volver a ese repertorio fue una descarga de energía. Esas canciones, dice, no forman parte de su rutina diaria —su propio proyecto se mueve más cerca del R&B y el soul—, pero cada vez que Tony lo convoca, regresan con una fuerza particular.

“No es un repertorio que cante todos los días; solo lo hago cuando Tony me invita. Por eso lo disfruto tanto. Él siempre reúne músicos extraordinarios y la calidad musical de esos shows es impresionante. Cuando juntas esos temazos de Michael Jackson, los arreglos, la banda, el público y la energía de la tarima, lo que se produce es una verdadera explosión”, asegura.

Fusión natural

Esa historia empezó casi por instinto. Tony Succar llegó a Jean Rodríguez por recomendación de Tito Nieves, que escuchó los primeros arreglos y supo que hacía falta una voz capaz de moverse entre la cadencia tropical y la exigencia pop de Michael Jackson.

“Tito le dijo a Tony: ‘Brother, tú tienes que llamar a esta persona’”, recuerda Jean. “Necesitaba alguien que entendiera la clave latina, pero que pudiera cantar en español y en inglés perfectamente, con la altura, el filo y el fraseo que pedían esas canciones”, dice.

Su primera reacción, sin embargo, fue de desconfianza. La idea de escuchar a Michael Jackson en salsa le sonó, al comienzo, extraña.

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“Dije: ‘No sé... esto puede ser un desastre’”, admite. Pero todo cambió cuando escuchó el arreglo de “Billie Jean”. A mitad de la canción, entendió que Tony había encontrado el punto exacto entre respeto e invención. “Mantuvo mucha de la esencia original de Michael. Usó sonidos muy parecidos, cosas que no quiso cambiar, pero transformó el ritmo. Supo balancear muy bien esa esencia, y ahí fue que conecté”.

No era una misión sencilla. Versionar a Michael Jackson —y, peor aún, hacerlo desde otro lenguaje— corría el riesgo de arruinar algo que para mucha gente ya era perfecto.

“El gran reto fue no caer en la imitación. La gente ya está acostumbrada a escuchar un éxito y piensa: ‘Este viene a dañar lo que ya está perfecto’. Entonces hay que tener cuidado, mantener mi esencia, porque tampoco quería sonar como si estuviera imitando a otro artista”, refiere.

La admiración, además, venía de lejos. Jean no fue un fan precoz del Michael de "Thriller", sino uno que llegó un poco después, cuando se mudó a Estados Unidos y escuchó “Black or White”. Desde ahí retrocedió hacia “Off the Wall”, y los videos que terminaron por revelarle la dimensión del artista. “Ahí empecé a entender bien lo genio que es Michael”, dice

Apuesta histórica

“Unity”, el primer tributo latino oficial aprobado por la herencia de Michael Jackson, fue, en sí mismo, una hazaña. Le tomó a Tony Succar más de cuatro años, reunió a más de 100 músicos y tuvo que atravesar un laberinto de permisos, aprobaciones y restricciones para poder usar y adaptar el repertorio del Rey del pop.

“Tony no conocía a nadie, era un chamaquito saliendo de la universidad, tratando de hacer este proyectazo. Hubo compositores que permitieron cambios y otros que no aceptaron ninguno. Aun así, el proyecto salió adelante y se convirtió en un disco singular, una de las reinterpretaciones latinas más ambiciosas del universo Jackson”, asegura.

Próximo tributo

Ahora, esa historia tiene una nueva vuelta. Succar ya trabaja en un segundo álbum con canciones de Michael Jackson, y Rodríguez asegura que material sobra.

“Uno se olvida de la carrera súper larga que tuvo Michael. Hay temas de Jackson 5, hay ‘Remember the Time’, ‘Wanna Be Startin’ Somethin’... hay mucho material”, dice.

También cree que esta nueva etapa llegará a otro nivel: no solo porque quedan canciones enormes por explorar, sino porque todos han crecido como artistas, arreglistas y productores.

Jean ya tiene favoritos. Quiere cantar “Remember the Time”. También le interesa “Wanna Be Startin’ Somethin’”. Y si nadie reclama “Beat It”, ya dejó el aviso puesto.

“Tony, si no encuentra dueño para ese, me monto también”, cuenta entre risas. Mientras tanto, sigue desarrollando su propio camino: acaba de lanzar “Soñar despierto” con su grupo Coast City, un proyecto que, aunque se aleja del repertorio tropical, dialoga con la misma raíz de donde viene su voz.