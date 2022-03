En 1979, Jaime Varela inició “Una aventura” musical salsera llamada Grupo Niche. Siendo un desconocido en el ambiente artístico, el fundador, director y compositor de la agrupación colombiana apostó por una propuesta osada. “Hagamos lo que diga el corazón” se dijo a sí mismo y “A prueba de fuego” no paró hasta alcanzar sus sueños de internacionalización con “Cali Pachanguero”: conquistó toda Sudamérica e hizo historia en el Perú, al lograr reunir en su debut en nuestro país a más de 400 mil personas. Tras su partida, en 2012, sus hijos asumieron la batuta de un grupo que mantiene su esencia pese a reiterados cambios en sus filas. El próximo 2 de abril, la renovada agrupación retornará al Perú para formar parte de Una noche de salsa 11.

“Estamos súper emocionados de volver a Lima después de esta para obligada de dos casi dos años, tocaremos todo lo que se pueda tocar en le tarima, nos va a faltar tiempo”, destaca Álex Torres, actual vocalista de la orquesta de Colombia. “Tenemos el mismo corazón del maestro Jaime Valera y venimos con la misma idea. Él dejó todo listo y programado, nos mostró el camino para seguir llevando salsa a todo el mundo”, añade Fito Echeverría, la voz nueva barranquillera del Grupo Niche.

¿Mantener el legado y la sonoridad de una de las agrupaciones salseras más importantes de América representó una carga pesada?

Álex Torres: El maestro Jairo es un poeta y nosotros llevamos a todo el mundo esa idea que dejó, pero la responsabilidad que tenemos todos -desde los que tocan instrumentos de viento hasta los vocalistas- siempre ha sido enorme, porque se trata de un proyecto por el que han desfilado increíbles artistas. Es un sueño cumplido estar aquí. Es una bendición.

¿Cuándo nace su amor por la salsa?

Álex: Soy del Valle del Cauca, de Candelaria, un municipio que está cerca de Cali. Y desde que tengo uso de razón, Cali siempre ha respirado salsa. Obviamente se escuchan otros ritmos musicales, hay cabida para todo; pero la salsa siempre ha primado sobre los demás ritmos musicales en esta zona del país. Por haber nacido aquí, creo que mis papás me hicieron con salsa, ja,ja,ja.

Fito: Yo vengo de la parte de la Costa Atlántica, soy del Caribe, de Barranquilla, y toda la vida he respirado salsa. He tenido la bendición de llegar al Grupo Niche, un grupo al que siempre he admirado y respetado.

Ante el avance del reggaetón y la apatía de empresas para grabar discos en salsa, Gilberto Santa Rosa asegura que a este género hay que verlo como sobreviviente. ¿Comparten su opinión?

Álex: Considero que la salsa en una época estuvo de moda, pero ya no. Ahora se ha convertido en un género clásico. Y como dice Gilberto, es una sobreviviente que se ha quedado como un género clásico.

¿En qué etapa se puede decir que está la salsa?

Fito: Está estable. Lo que pasa es que -como dijo mi compañero Álex- se ha convertido en un clásico.

“Me sabe a Perú” creó una hermandad entre Colombia y Perú...

Álex: Creó una unión bastante fuerte. Es un tema que no puede faltar en nuestras presentaciones. Y no la cantamos únicamente en Perú, también en otros países donde hay representación peruana.

¿Cómo manejan los cambios constantes en la delantera del grupo para evitar que pierda su esencia?

Álex: Si escuchas “40″, nuestro nuevo álbum, eso no ha ocurrido. Tampoco va a ocurrir porque el maestro José Aguirre (actual director del grupo) pasó mucho tiempo con el maestro Jairo Varela y sigue su esencia.

Actual formación del Grupo Niche de Colombia. (Foto. Grupo Niche /Difusión)

Pero dejó de meterse en el mercado.

Fito: La salsa no busca meterse en el mercado porque es un género clásico, nunca perderá su brillo.

Han tenido oportunidad de escuchar a artistas peruanos del género, como por ejemplo Daniela Darcourt, Josimar y su Yambú, Son Tentación...

Álex: Soy salsero de corazón y escucho la salsa que me pongan. He sido seguidor especial de salseros peruanos como Antonio Cartagena y Melcochita. Considero que ambos son grandes exponentes, pero actualmente hay nuevos valores peruanos que están impresionando.





