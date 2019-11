La ganadora del Emmy, Elisabeth Moss (Us, Hulu’s The Handmaid’s Tale), protagoniza una aterradora historia moderna de obsesión inspirada en el clásico personaje de monstruo de Universal: “El hombre invisible”.

Escena de "El hombre invisible". (Foto: Difusión)

Atrapada en una relación violenta y controladora con un científico rico y brillante, Cecilia Kass (Moss) escapa en la oscuridad de la noche y desaparece en la clandestinidad, con la ayuda de su hermana (Harriet Dyer, NBC’s The InBetween), su amigo de la infancia (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) y su hija adolescente (Storm Reid, Euphoria de HBO).

Filme llegará a las salas de cine el 27 de febrero del 2020. (Foto: Difusión)

Pero cuando el ex abusivo (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House de Netflix) se suicida y le deja una generosa porción de su vasta fortuna, Cecilia sospecha que su muerte fue un engaño. A medida que una serie de espeluznantes coincidencias se vuelven letales, amenazando la vida de aquellos a quienes ama, la cordura de Cecilia comienza a desmoronarse mientras intenta desesperadamente demostrar que está siendo cazada por alguien que nadie puede ver.

"El hombre invisible” llegará a las salas de cine, el 27 de febrero del 2020.

A continuación mira el tráiler: