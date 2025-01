La sala de su departamento es un museo de triunfos. Trofeos y reconocimientos decoran cada rincón, y en una esquina especial, como un testigo de su grandeza artística, reposa el libro “Centenario”, publicado por El Comercio. Rulli Rendo, cuyo verdadero nombre es Julio Edgardo Barrera Larriega (Chiclayo, 6 de septiembre de 1946), sonríe con complicidad mientras admite ser un ferviente hincha de Universitario de Deportes. A pocos pasos, el cuarto adjunto guarda su tesoro más preciado: un estudio donde el tiempo parece haberse detenido entre fonogramas, LP, casetes y CD, reflejos de su vasta trayectoria como cantante, productor, arreglista y director para artistas peruanos e internacionales.

“En esta colección están todos mis discos ordenados según fecha de publicación, excepto el primero. Era de 78 RPM. Mi mamá lo rompió accidentalmente. La lustradora le cayó encima y, como era de carbón, se quebró. Lo grabé cuando tenía 14 años”, recuerda con nostalgia. Luego enciende la computadora para compartir un video de su participación en Viña del Mar, en 1976.

Rulli Rendo muestra dos de sus más populares LP, "De toque a toque" y "El toque de Rulli". (Foto: Alessandro Currarino)

“Fui el primer artista peruano que logró clasificar en el Festival de Viña en dos años consecutivos. En 1975, elegí a Homero para interpretar mi canción ‘Dónde estás querida mía’, y en 1976 a Lucy Watanabe Ella cantó mi tema ‘Juan Salvador Gaviota’”, narra con orgullo. En ambas competencias, Rulli participó como director y compositor.

“Recibí la confirmación de mi clasificación a través de un cable, junto con dos pasajes de ida y vuelta. Sin embargo, no conté con el apoyo del periodismo, pues era la época del gobierno de Velasco Alvarado, y Chile, bajo el liderazgo de Augusto Pinochet, era considerado un enemigo político. Aunque me advirtieron sobre los riesgos de viajar, decidí hacerlo en silencio, prácticamente sin que nadie lo supiera”, recuerda el músico.

El legendario ‘Rey del Toque’ celebra 60 años de trayectoria, que comenzaron el 14 de abril de 1964, cuando firmó su primer contrato con la disquera El Virrey bajo el nombre artístico de Rulli Rendo. “Fue Raúl del Mar, director artístico del sello, quien me bautizó así. Tenía 17 años”, recuerda. Por cada disco grabado le pagaron 500 soles, además de una regalía de 1 sol por cada unidad vendida.

Debut en radio y televisión

Julio Barrera inició su trayectoria artística en 1956, cuando era un niño, interpretando música criolla en el programa Radio Club Infantil de Radio Mundial. En 1960, debutó en televisión en el programa “El Club de los Niños”,conducido y dirigido por el locutor Juan Sedó en Radio América Televisión, Canal 4.

Rulli Rendo en el programa "El club de los niños". (Foto: archivo personal del músico)

“Tenía 12 años. Fui para cantar, pero el ‘Tío Juan’, el primer tío de la televisión peruana, al verme tan extrovertido, me propuso grabar un comercial”, recuerda. Su rutina era intensa pero bien organizada: “De lunes a viernes, debía estar en el canal a las 5:45 p.m. para hacer mi anuncio de leche Plusa. A las 6:10 p.m., ya estaba en casa haciendo mis tareas. Por cada comercial de 10 minutos me pagaban 60 soles, lo que sumaba 300 soles semanales y 1200 al mes, el doble del sueldo de mi mamá, quien como jefa de seguridad en Monterrey ganaba 600 soles”, detalla.

"El club de los niños" tenía al Tío Juan en la conducción. (Foto: Alessandro Currarino)

Apogeo artístico

Al promediar la década de los 70, Rulli Rendo lanzó sus primeros LP bailables llamados “Toques” en referencia a que durante los toques de queda en el Perú se realizaban bailes durante toda la noche. En 1976 lanzó el primero de una serie de popurrís, llamado “De toque a toque”. En 1980, viajó a México y recorrió dicho país como director de Rulli Rendo, orquesta y coros.

Rulli Rendo con la actriz mexicana Verónica Castro. (Foto: archivo personal del músico)

Como cantante de la nueva ola, Rulli llegó a grabar más de medio centenar de canciones, destacando temas como: “Me recordarás”, “Santiago querido”, Ay Socorro”, “Vamos de la mano hacia el cielo” (Primer puesto en el Festival de Ancón, 1970). También fue responsable de los éxitos: “Un pañuelo y una flor” y “Ay corazón, corazón, corazón”.

Quiebre en su salud

Sin embargo, a pesar de este éxito arrollador, Rulli también enfrentó momentos difíciles en su vida personal. Aunque estudió música en el Conservatorio Nacional de Lima y exploró otras áreas como el periodismo y la ingeniería de petróleo, fue en el tercer año de esta última carrera cuando decidió abandonarla, lo que le causó una gran carga emocional y un impacto negativo en su salud mental.

“En 1970, después de ganar el Festival de Ancón, sufrí una neurosis que derivó en psicosis de manera tangencial”, relata el músico. “El médico me explicó que se originó por un sentimiento de culpa: después de tres años, abandoné ingeniería para estudiar letras. Sentía que había causado un gran dolor a mis padres y hermanos, y esa presión me llevó al límite. Tras conversar con mi familia, mi mamá me dijo algo que cambió todo: que estaban orgullosos de mí por haber encontrado la felicidad viviendo de mi hobby. La depresión me acompañó por doce años”.

Hoy, el cantante, músico, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta peruano sigue creando canciones y arreglos para diversos artistas. En marzo ofrecerá una presentación especial, donde interpretará sus temas más emblemáticos.

“La música estará conmigo hasta que me toque partir. Aquí, en mi oficina, siempre me encontrarán rodeado de mis discos, el trabajo de toda mi vida y mis gustos musicales”, sentencia con una sonrisa.