Como todos los años, el Festival de la Canción de Viña del Mar (Chile) vuelve con su propuesta musical para coronar el verano. Un escenario renovado, otro orden de participación, y más conductores buscan que este tradicional evento sea visto por nuevas audiencias, quienes ante tantas opciones de entretenimiento necesitan ser convencidas para encender el televisor y, si les da el cuerpo, quedarse viendo el evento hasta la madrugada.

Perú tiene una competidora este año en Viña. Renata Flores (23) cantará en domingo su tema “Kuti tika” (Vuelve a florecer) en la competencia folclórica. Ella tendrá la valla muy alta, pues se presentará inmediatamente después del acto inaugural del salsero Marc Anthony, ya no después del comediante (Viña cambió el orden este año). “He estado practicando muchísimo desde el año pasado. Los ensayos esta semana están siendo muy rigurosos. Voy a entregar todo. Han sido muchas horas de trabajo, años de trabajo. Esos 3 minutos [de la presentación], que van a pasar volando, van a ser muy importantes”, contó la artista a El Comercio.

Así, Flores se une a la lista de peruanos que han pasado por el festival chileno; de hecho, Perú tiene una amplia tradición de vencedores. Solo en los últimos 25 años se llevaron la Gaviota de Plata Milena Warthon (2023), Susan Ochoa (2019), Cosa nuestra (2015), Damaris (2008), Jorge Pardo (2005), Jean Paul Strauss (2004) y Eduardo del Perú (2002). También está el caso de quien estuvo cerca de ganar y perdió inexplicablemente; en 2024 Lita Pezo consiguió puntajes altos en sus dos primeras presentaciones, pero en la tercera y última el jurado le dio la espalda.

Luego de su presentación inicial, se espera que Renata Flores vuelva a cantar el martes 25. Si queda entre las finalistas, volvería a cantar el jueves 27. Los ganadores se conocerán el último día del festival, viernes 28.

Una tradición

Viña empezó como un festival de competencia musical; los artistas invitados llegaron después y su popularidad terminó por convertirlos en los más importante del evento. Aún así, las competencias Folclórica e Internacional han permanecido. ¿Pero qué tanto peso tiene, musicalmente, una Gaviota? “Lamentablemente, en los últimos años el peso de las Gaviotas ha venido disminuyendo bastante. Son muy pocos los artistas que la han ganado y que de ahí han pasado a tener una carrera exitosa, larga, trascendente”, contó a este Diario Manuel Garrido Lecca, productor musical peruano.

En línea similar opinó el periodista chileno Claudio Vergara, quien lleva años cubriendo todo lo referente al festival. “Hoy ganar la Gaviota te da cierto peso, te da un reconocimiento y engrosa tu currículum de una manera importante, pero me parece que son canciones que se olvidan muy rápidamente, que después no suenan en radio, son artistas que después les cuesta mucho venir a Chile a hacer alguna gira. Me parece que la relevancia en lo concreto, en la vida real, es bastante acotada, bastante mínima. Tiene una relevancia simplemente en el momento”, sostuvo.

La peruana Lita Pezo en una de sus presentaciones de Viña del Mar 2024.

¿De dónde ha venido esta desvalorización de la Gaviota como premio? Para Garrido Lecca, es “porque más peso ha pasado a tener el festival, o sea los shows, los invitados. Décadas atrás, Viña era una buena vitrina para talentos nuevos, pero hoy no”. De manera similar opinó Vergara. “Todo lo que rodea a Viña de alguna forma ha ido devorando la importancia de la competencia: la farándula, las figuras televisivas, los rumores”.

¿Qué necesita Viña del Mar para recobrar su brillo? Garrido Lecca dijo que “tendrían que hacer una reingeniería total en cuanto a lo que es la competencia en los diversos géneros que tiene, para darle más importancia y que el festival vuelva a ser lo que fue: una vitrina para talentos que recién están comenzando y, quizá, más allá del premio, ver la forma de vincularse quizá con alguna productora o sello que dé una oportunidad a ese artista de producir su material y publicarlo”.

Para Vergara Viña necesita renovarse en su totalidad, pues no ha cambiado de estructura casi desde su origen. Cantante, comediante, cantante otra vez; este año la estructura varió un poco, lo cual responde a que ahora otro canal chileno emite el festival. “Viña necesita estar a la altura de los grandes eventos porque así es como el festival se promociona también y necesita impactar con un escenario mucho más potente, mucho más sólido y también probablemente con un orden por noche que pueda servir para promocionar nuevos nombres”, dijo. Por lo pronto Viña ha dado los primeros pasos hacia el cambio: este 2025 el festival empezará 45 minutos más temprano, lo cual abre la posibilidad de que el espectador que quiere verlo completo no tenga que quedarse despierto hasta tan tarde.