El pianista Daniil Trifonov no llegará a Lima el próximo 26 de octubre. El pianista ruso, ganador del Grammy y considerado una de las grandes figuras de su generación, canceló su presentación en el Teatro Municipal debido a que continúa recuperándose de las lesiones que sufrió tras un accidente doméstico.
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