Daniil Trifonov continúa recuperándose de las lesiones en la columna que sufrió tras un accidente doméstico. El pianista canceló su presentación del 26 de octubre en el Teatro Municipal de Lima.
Daniil Trifonov continúa recuperándose de las lesiones en la columna que sufrió tras un accidente doméstico. El pianista canceló su presentación del 26 de octubre en el Teatro Municipal de Lima.
Por Redacción EC

El pianista Daniil Trifonov no llegará a Lima el próximo 26 de octubre. El pianista ruso, ganador del Grammy y considerado una de las grandes figuras de su generación, canceló su presentación en el Teatro Municipal debido a que continúa recuperándose de las lesiones que sufrió tras un accidente doméstico.

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