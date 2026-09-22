El pianista Daniil Trifonov no llegará a Lima el próximo 26 de octubre. El pianista ruso, ganador del Grammy y considerado una de las grandes figuras de su generación, canceló su presentación en el Teatro Municipal debido a que continúa recuperándose de las lesiones que sufrió tras un accidente doméstico.

La cancelación fue confirmada por TQ Producciones, que informó que una nueva evaluación médica determinó que el músico todavía no se encuentra en condiciones de viajar a Sudamérica durante octubre. El propio Trifonov explicó recientemente que en agosto sufrió un accidente en las escaleras de su casa que le provocó lesiones en la columna. Aunque aseguró que su recuperación evoluciona favorablemente, señaló que aún no puede retomar su actividad en los escenarios.

Para quienes adquirieron entradas para su concierto en Lima, TQ Producciones y Ticketmaster informarán sobre el proceso de devolución a partir del lunes 21 de septiembre. La lesión del músico, además, lo ha obligado a modificar parte de su agenda internacional. La Filarmónica de Berlín confirmó que tampoco participará en los conciertos programados junto a la orquesta y su director titular, Kirill Petrenko, durante octubre en Berlín y posteriormente en Nueva York, Bogotá, São Paulo y Buenos Aires.

La cancelación ocurre mientras Trifonov prepara el lanzamiento de Mi Historia Americana – Sur, previsto para el 2 de octubre. El álbum reúne obras vinculadas con la música de Sudamérica y el Caribe, de compositores como Heitor Villa-Lobos, Alberto Ginastera, Rafael Bullumba Landestoy y Gabriela Lena Frank, además de una pieza del propio pianista.