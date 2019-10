Marc Gili sabe bien lo difícil que es ganarse un lugar en la industria musical. Cuando recién se formó la agrupación Dorian, sus integrantes eran capaces de viajar de un extremo a otro de España para presentarse ante una audiencia de tan solo 20 personas. Estaban dispuestos a todo tipo de sacrificios con tal de mantener vivo su sueño de dedicarse por completo a la música. “Regresábamos agotados los fines de semana por la noche y dormíamos tres horas para ir a trabajar el lunes. Teníamos otros empleos para sobrevivir. En fábricas, supermercados, almacenes. Yo pegaba afiches en la calle”, contó el vocalista y fundador de la banda.

Hoy, con cinco discos y un ‘unplugged’ bajo el brazo, Gili confiesa sentirse más que satisfecho respecto a los logros de Dorian. “Nos sentimos muy halagados de tener un público tan diverso. Hemos estado a flote con nuestra propuesta, muy al margen de las modas, y eso nos hace sentir orgullosos”, sostuvo.

Su estilo se consolidó después del segundo disco, aunque siempre tuvieron claro que sus principales influencias provendrían de la electrónica y del rock. Ya en el 2009, la banda despegó gracias al tema “Cualquier otra parte”. Según cuenta Gili, la personalidad de Dorian se empieza a reflejar a partir del disco “La ciudad subterránea”. Más adelante, el sencillo “La tormenta de arena” se convertiría en uno de sus grandes éxitos debido a que fue parte de la banda sonora de la película “Tres metros sobre el cielo”.

—El deber del artista—

Para Gili, los músicos tienen una responsabilidad en la sociedad ya que se convierten en los referentes de su público. “En estos tiempos donde se ve tanta corrupción en la política o en el ámbito empresarial, los artistas tenemos la misión de dar el ejemplo. Nosotros hemos tratado de mantener nuestra ética a lo largo de todos estos años”, afirmó.

Por otra parte, según el vocalista, es precisamente este aspecto el que determinará el éxito de nuevas agrupaciones y cantantes. Tal como indicó, no solo sería un asunto de estética en el ámbito musical, sino también lo que uno desea transmitir. “Quien decida dedicarse a esto no solo debe dominar bien los instrumentos o su voz, sino estar seguro de que aporta algo particular. El mundo está lleno de copiones, pero la gente genuina siempre encuentra su lugar”, aseguró.

Por último, adelantó a los seguidores peruanos de Dorian que presentarán en Lima un repertorio distinto al que han estado mostrando a lo largo de su gira. “Hemos preparado algo especial. No solo habrá canciones de nuestro último álbum, sino también de los inicios de la banda. En Latinoamérica no habrá otra presentación igual a la que daremos en Perú”, finalizó.