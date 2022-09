Están de regreso. El Tri de México llega a Lima para brindar un concierto este sábado 17 de septiembre en la Explanada del Parque de la Exposición, como parte de su gira “Qué Chingón! Tour 2022″.

La banda de rock en español más emblemática y legendaria de Sudamérica participará en el “Festi Rock 2022″ también tendrá la presencia de otras bandas del género como Mar de Copas, Zen, Amen con Marcelo Motta, Olaya Sound System, 6 Voltios, La Nueva Invasión, Daniel F y Serial Asesino.

Preparativos para el evento

El Tri de México, agrupación liderada por el músico Álex Lora, realizará su presentación en la Explanada del Parque de la Exposición este sábado y contará con grandes estrellas invitadas.

Según se pudo conocer, el repertorio de la agrupación de rock para sus conciertos en Perú incluirá los temas de su nuevo álbum “Qué Chingón”, el cual presenta 13 temas inéditos. Asimismo, estarán presentes los clásicos hits como “Triste Canción”, “Cuando tú no estás”, “Metro Balderas”, “Todo sea por el rocanrol” y “Las piedras rodantes”, entre otros.

Las entradas para su concierto en Lima están a la venta a través de la plataforma digital de Teleticket. Aún quedan algunos boletos disponibles para las zonas Vip, Súper Vip y Platinium.

Traslado a Lima

El Tri de México llegó a nuestro país para brindar una primera presentación en el Country Club Los Huancas de Huancayo el último viernes 16 de septiembre.

La agrupación mexicana recorrerá otras ciudades del Perú como Arequipa, Cajamarca y Trujillo. El Tri de México tocará en el Circuito La Pampilla de Arequipa el domingo 18 de septiembre, en la Explanada Open Plaza de Cajamarca el viernes 23 de septiembre y en el Mall Plaza de Trujillo el próximo sábado 24 de septiembre.

El último en sumarse a las fechas que ofrecerá El Tri en Arequipa y Trujillo ha sido Raúl Romero. El actual coach de La Voz Senior, acompañado con el clásico humor que lo caracteriza, cantará acompañado de su actual banda en un show en el que interactúa mucho con el público asistente.

Perú será el tercer país que disfrute de sus históricas canciones, y conozca sus nuevos temas musicales al estilo chingón. La venta de entradas para su Tour Que Chingón en el interior del país estará a cargo de VAOpe.com.

Cabe resaltar que el Tri de México lleva 54 años repartiendo rock, aunque no siempre la banda se llamó El Tri. Álex Lora inició su legendaria trayectoria artística en 1968 con la conformación de la banda llamada Three Souls in My Mind.

Recién en 1984, y debido a la identificación de sus fanáticos, el jefe de la banda decidió simplificar el nombre grupal y quedó establecido, popularmente, como El Tri.