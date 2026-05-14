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Pimpinela vuelve a Lima con un espectáculo especial por el Día de la Madre en Costa 21, donde repasará sus grandes éxitos que transformaron las discusiones amorosas en teatro musical. (Foto: Difusión)
Pimpinela vuelve a Lima con un espectáculo especial por el Día de la Madre en Costa 21, donde repasará sus grandes éxitos que transformaron las discusiones amorosas en teatro musical. (Foto: Difusión)
Por Ángel Navarro Quevedo

En Melilla, ciudad española enclavada en el norte de África y separada de Marruecos apenas por una frontera, Pimpinela entendió el verdadero alcance de sus canciones. Frente al escenario, el público estaba dividido: hombres a un lado, mujeres al otro. Aun así, siguieron con su performance, que en gran parte consiste en Lucía Galán gritándole a Joaquín Galán. Al terminar los primeros dos temas, llegaron los aplausos desde ambas tribunas. Ahí comprobaron que sus peleas cantadas podían funcionar incluso en lugares donde discutir el amor en público parecía impensable.

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