Fede Vigevani es creador de contenido, pero también ha consolidado una importante trayectoria musical. (Foto: Difusión)
Fede Vigevani es creador de contenido, pero también ha consolidado una importante trayectoria musical. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Fede Vigevani, el cantante uruguayo y creador de contenido, llegará por primera vez a nuestro país para ofrecer un concierto el próximo 19 de septiembre en Costa 21.