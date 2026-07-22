Fede Vigevani, el cantante uruguayo y creador de contenido, llegará por primera vez a nuestro país para ofrecer un concierto el próximo 19 de septiembre en Costa 21.

Aunque millones de personas lo conocen por su exitosa carrera en plataformas digitales, Fede Vigevani también ha consolidado una importante trayectoria musical, conquistando a sus seguidores con canciones que acumulan millones de reproducciones y que forman parte de cada uno de sus espectáculos.

Temas como “Más que un fan”, “Te Encontré”, “Árbol” y otras producciones han convertido sus conciertos en celebraciones para sus fanáticos.

Desde 2018 desarrolla su carrera musical como solista y ha llevado sus shows a escenarios emblemáticos de Latinoamérica, logrando múltiples funciones con entradas agotadas.

Nacido en Montevideo, Uruguay, y radicado en México desde hace aproximadamente una década, Federico Augusto Vigevani de Arce ha construido una carrera sin precedentes.

Actualmente es considerado uno de los creadores de contenido en español más influyentes del planeta y uno de los youtubers hispanohablantes con mayor cantidad de suscriptores, superando los 70 millones en su canal principal.

Su espectáculo combina música en vivo, producción audiovisual de primer nivel y una permanente interacción con el público, elementos que lo han llevado a registrar sold outs en importantes recintos de Argentina, México, Chile y otros países de la región.

Cada presentación se convierte en una experiencia única donde la música, el humor y la cercanía con sus seguidores son los grandes protagonistas.