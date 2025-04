La cantante colombiana Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy y conocida como una de las nuevas exponentes del pop latino, anunció el lanzamiento de su álbum debut “Preguntas a las 11:11”, el cual tiene previsto salir al mercado el próximo viernes 9 de mayo.

Este álbum de Ela Taubert proyecta una mirada íntima a las reflexiones nocturnas de la artista, quien explora diversos temas como el amor, desamor y el autodescubrimiento. “Pensamientos a las 11:11” está inspirado en los pensamientos que mantienen despiertas a las personas.

El título del álbum también es un guiño a una tradición familiar de hacer deseos a las 11:11, con cada canción reflejando una pregunta profundamente personal en la vida de Ela Taubert. El álbum incluirá sencillos como “¿Cómo Paso? (Con Joe Jonas)“, “¿Para Qué?”, “¿Por Qué No Me Fui Antes?”, “¿Por Qué Soy Así?” y su colaboración con el legendario productor Max Martin, “¿Es En Serio?”, junto con una gran cantidad de material recién grabado.

“Después de años de reflexión, crecimiento y exploración creativa, me emociona anunciar la fecha de lanzamiento de mi álbum debut. Cada canción es un fragmento de mi vida, una colección de preguntas y un reflejo de los momentos que me dieron forma”, comenta Ela.

Ela Taubert presentó la portada de su álbum debut “Preguntas a las 11:11”. (Foto: Universal Music)

“Este álbum no trata de encontrar respuestas, sino de vivir el proceso, de aceptar que a veces pensar demasiado está bien y que no tener respuestas también está bien. El álbum se convirtió en un refugio y una fuente de escape para mí y mis besties. Cada vez que escucho esas canciones, me hacen reír o recordar momentos, y siento que cada pregunta que inmortalicé allí sonará diferente en el futuro”, añade la artista.

Para acompañar el anuncio del álbum, Ela Taubert también lanza el primer adelanto del álbum, “¿Cómo Haces?”, que comenzó a promocionar en sus redes sociales el mes pasado. Este tema es un homenaje a su madre Erika.

Cabe resaltar que el anuncio del álbum y el lanzamiento del sencillo llegan tras las primeras presentaciones de Ela Taubert en dos de los festivales más grandes de Latinoamérica: Estéreo Picnic en Colombia y Tecate Pa’l Norte en México.