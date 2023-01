Toda la atención está sobre el productor musical Bizarrap, quien con cada nuevo tema lanzado logra millones de reproducciones y visualizaciones. Así que no fue una sorpresa cuando su última canción “Music Session #53″ con Shakira logró una rápida viralización al tener guiños a su ex pareja y Clara Chía, la actual pareja de este.

Sin embargo, el productor ya había dado mucho de qué hablar anteriormente, pero más en el ámbito local, al estrenar el último día de 2022 un tema en homenaje a la Selección Argentina tras su triunfo en el Mundial Qatar, acompañado por el argentino Duki. El tema se llama “3 estrellas en el conjunto” y hace referencia a la tercera Copa Mundial de Fútbol que ganó el equipo capitaneado por Lionel Messi. El video fue publicado en YouTube apenas pasada la medianoche del 31 y en menos de 9 horas alcanzó más de 1,7 millones de reproducciones y más de 30 mil comentarios.

La nueva colaboración de Duki y Bizarrap tiene una duración de 4.42 minutos y también cuenta con la participación de la banda “La T y la M”, que hacia el final del estreno le da un toque cumbiero al tema de trap. En el video, se puede ver al productor musical y a la pareja de Emilia Mernes cantar frente a la cámara en una cancha de fútbol de barrio y lucir la camiseta de la Selección Argentina con las 3 estrellas.

¿POR QUÉ ELIMINARON DE YOUTUBE EL VÍDEO DE BIZARRAP?

En las últimas horas pasó algo que no habían tenido en cuenta al momento de publicar el video, y es el hecho de contar con imágenes del Mundial de Qatar de las que no tienen derechos de autor, según lo que informó la FIFA. Es así que, al tratar de visualizarlo, se podía leer en pantalla un cartel que decía: “Video no disponible. Este video incluye contenido de FIFA, que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor”.

Youtube

A lo largo de la letra y el vídeo, se pueden escuchar homenajes a los distintos jugadores de la Selección Argentina. Dibu Martínez, Cuti Romero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes, por nombrar los más influyentes de la selección ganadora de este 2022.