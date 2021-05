Conforme a los criterios de Saber más

“Dime, dime cuando saldrá el sol otra vez/ Dime si podemos respirar alguna esperanza/ Casi 200 años buscando respuestas/ Y solo encontramos que se empobrece la tierra”. Así inicia “¡Hasta cuándo!”, tema lanzado por la cantante Elimoris en medio de los agitados días políticos que vivimos, aunque su origen tuvo lugar meses atrás.

“Todo sucedió por las marchas de noviembre contra Manuel Merino. La canción nació por la impotencia que sentí de no poder estar ahí y ver a los chicos en primera línea con tanta desventaja frente a los policías, reclamando por la democracia. Me indignó ese tipo de injusticia y el tipo de política que la ocasionó. En ese momento pensé: Si no puedo salir a marchar, algo tengo que hacer”, nos cuenta Elimoris.

La cantante nacida en Lima, ha sido parte de bandas como Sinmundo –donde tocaba el bajo- y Catarsis. Más tarde, fue parte de la primera banda femenina en tributo a The Beatles, Honey Pie. En 2014 lanzó sus primeros singles como solista, “No es un poema” y “Profundo Pensamiento”, mientras se dedicaba al teatro musical. El 2020 y ya durante la pandemia, lanzó temas como “Llévame” o “Espacio imperfecto”, en un estilo más cercano al pop melódico, como ella misma lo califica. Para este nuevo single ha cambiado sus referencias sonoras y líricas, pues “¡Hasta cuándo!” es un tema de matices grunge, con una letra que expresa la preocupación social y política de la artista.

“Este estilo musical es novedoso en mi carrera –nos cuenta-. Y, tristemente, es sobre un tema que no pasa de moda. La misma noche del 14 de noviembre decidí hacer la canción. Me pasé la madrugada viendo las noticias y escuchando todo y empecé a escribir lo que me salía de la cabeza. Justo escuché otro tema que no tenía nada que ver con el estilo musical, pero que me dio inspiración, Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell”.

“¡Hasta cuándo!” es un tema de matices grunge, con una letra que expresa la preocupación social y política de la artista. (Foto: Instagram / archivo personal)

Como se recuerda, Mitchell es una cantautora canadiense de estilo folk, contemporánea a otros como Joan Baez o Bob Dylan, cuyas letras se caracterizaban por su contenido social.

“Hasta cuándo los corruptos limpiarán sus botas/ Con la bandera que tanto nos costó/ Para qué sirve la palabra democracia/ Dime, dime entonces ¿Dónde se quedó?”, prosigue la letra de “¡Hasta cuándo!”, con el mismo espíritu que se vivió en los 60.

“Mi idea fue ponerle a la frase signos de exclamación y no de interrogación, porque más que una pregunta, lo que hago es un reclamo a nuestra clase política”, afirma la artista.

Vigencias insospechadas

“Lo irónico es que este tema va a estar más vigente después de las elecciones”, comenta José Samanez, quien ha tocado el bajo, realizado el videoclip y producido “¡Hasta cuándo!”. Samanez cuenta que empezó a colaborar con Elimoris a inicios de este año. Empezaron a trabajar la canción y pasó por muchos cambios y giros rítmicos antes de concretar el sonido de su versión definitiva.

“Me vino a la cabeza lo que vivimos ahora, camino al Bicentenario –interviene Elimoris-. Vamos a cumplir 200 años desde que iniciamos la República y siempre ha habido personas que han puesto sus intereses personales encima de los demás, sobre todo de los que menos tienen. El país podría ser una potencia de Latinoamérica, pero estas personas no nos dejan salir adelante”.

Al mismo tiempo que le da la razón, José Samanez la complementa: “Somos una potencia cultural, a pesar de todo. Muchas de las cosas más chéveres que han pasado con el Perú han tenido que ver con su ímpetu por expresarse. Y lo que pasó esta vez, con esta canción, fue algo muy espontáneo, muy natural, de un par de artistas que unen sus talentos”.

“Desde principios de año estaba pensando ya encabezar una grabación importante –prosigue Samanez-. Y la canción de Elimoris me pareció una de esas obras que vale la pena producir. Solo se trata de pensar qué es lo que vale la pena hacer por nosotros, por el Perú. Como productor siento que hay que hacer cosas contundentes, reales, sinceras. Y así fue fluyendo todo”.

José Samanez trabajó con Elimoris en la canción y esta pasó por muchos cambios y giros rítmicos antes de concretar el sonido de su versión definitiva. (Foto: archivo personal)

José Samanez, quien tiene amplia experiencia junto a reconocidas bandas de la escena local, gracias a su trabajo en El Dragón de Barranco junto a Cristóbal Mujica, es también profesor de música y director de Rock Factory. También son parte de la grabación Luis Jiménez Casana (guitarra), integrante de Emergency Blanket, Miguel Ángel Chihuán (batería), y la mezcla estuvo a cargo de Gustavo Neyra, Joni Chiappe y el mismo Luis Jiménez Casana.

“Nunca pensé que esta canción llegaría hasta el videoclip y tuviera la repercusión que ha tenido. Y espero que tenga mucha más. Nunca imaginé el resultado cuando la escribí. Lo hice porque tengo siempre la necesidad de mostrar algo de lo que compongo. ´Si no canto lo que siento, voy a morir por dentro´, como dijo Spinetta”, afirma Elimoris.

La cantautora, que se reafirma en su intención de continuar escribiendo canciones “de protesta”, conforme avancen los destinos del país, reconoce que muchos artistas no se comprometen en temas de realidad nacional o no dan opiniones disidentes con la corrección política porque tienen una visión muy conservadora de lo que debe ser el país. “Hay músicos que hablan desde su comodidad. Los artistas más conocidos tienen más exposición y, por lo tanto, deberían tener más responsabilidad”, afirma.

“Es difícil tratar de sobrellevar un momento político como este –agrega José Samanez-. Cuando tratábamos de darle un enfoque al video o a la manera como expresaríamos la canción, era importante no chocar con ninguna fuerza o posición política, porque eso es lo paja de la letra. Que al margen de la fuerza que tiene no está señalando a ningún sitio, sino describiendo lo que ocurre, nuestra cólera e impotencia por esto que nos está abrumando y nos pone en una posición en la que nos es difícil no expresarnos”.

Y agrega: “Espero que a partir de esta canción se pueda abrir una convocatoria a otros artistas que quieran expresarse de este modo contra aquello que sienten que los afecta en nuestra sociedad o por parte de los políticos. Es más importante encontrar puntos en común, que insistir en puntos divergentes”.

“Vivimos un momento crítico con la pandemia y la política desde hace varios meses –indica Elimoris-. La tolerancia nos ayudaría a entendernos mejor entre todos y es algo que nos falta mucho a los peruanos. Es un punto bastante débil para iniciar cualquier discusión e intercambio de opiniones”.

La artista, que confiesa haber pasado por etapas oscuras, parece haber encontrado con este tema su lugar en el mundo, buscando convertirse en una voz importante y necesaria, que deja un mensaje final: “Tenemos que demostrarle a los políticos que tenemos el derecho de decirles “¡Hasta cuando!” y que, como en mi canción, no sea una pregunta, sino un reclamo”.

Si de algo podemos estar seguros es de que nuestros políticos, razones para cantar, fuerte y claro, le van a dar.

VIDEO RECOMENDADO

"Friends": top 5 de escenas de la serie. (Saltar Intro)