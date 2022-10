Ella regresó al estudio de grabación en medio del aplauso de sus fanáticos quienes no pueden contener la emoción al saber que podrán escuchar nuevo material. En ese escenario, la artista estadounidense Taylor Swift lanzó el décimo álbum de estudio “Midnight” este viernes 21 de octubre, donde incluye trece canciones inéditas, más tres bonus tracks en la versión física.

Una carrera prometedora que inició en el género country, pero que, poco a poco, ha ido evolucionando hasta llegar al sonido que Taylor Swift quiere proyecta: el pop. Es así que la artista se ha posicionado como una de las favoritas en la industria; aunque eso no ha evitado que se vea involucrada en peleas mediáticas con otros integrantes de la escena. Tal es el caso de su enfrentamiento con el rapero Kanye West por insultarla en su canción “Famous” y con el productor Scooter Braun por comprar las grabaciones de sus canciones y negarle una negociación justa. Conoce aquí todos los detalles.

El ataque de Kanye West

Bien es cierto que cuando estás en la cima de la fama, cualquier incidente puede estropear tus planes. Y es ahí donde entra a figurar el rapero estadounidense Kanye West en la carrera musical de Taylor Swift. Esta historia de ´rivalidad´ empezó hace más de 10 años.

Durante los Video Music Awards (VMA) del 2009, cuando Swift subió al escenario para recibir el premio a Mejor video femenino por “You belong with me” y fue interrumpida por West en medio de su discurso. “Taylor, me alegro por ti, pero el vídeo de Beyoncé es uno de los mejores de la historia”, dijo el rapero en ese entonces. Al año siguiente, Kanye tuvo que salir a pedirle disculpas a la intérprete e incluso llegó a borrar su cuenta de Twitter.

Taylor Swift y el incidente con Kanye West en los MTV Video Music Award 2009. (Foto: AFP)

Pero pasaron tan solo algunos meses para recibir la respuesta de Swift. A mediados del 2010, Taylor lanza “Inocent”, sencillo dirigido a Kanye. Una de las frases de la canción dice “Treinta y dos y todavía madurando/quien eres no es lo que hiciste/aún eres un inocente”.

Ante ello, según refirió la BBC, West retiró sus disculpas y acusó a Swift de aprovecharse para ganar notoriedad en la industria. Y no acaba ahí. En 2013, el rapero brindó una entrevista a The New York Times donde le envió un mensaje a la cantante. “Si alguien está leyendo esto a la espera de algún tipo de disculpa total por lo que sea, deberían dejar de leer esto ahora mismo”, dijo.

La “reconciliación” parecía llegar para el 2015, cuando Kanye West y Taylor Swift, junto a Kim Kardashian –quien también se vio envuelta en el problema-, se abrazaron durante los MTV VMA. Pero no fue así.

La ´gota´ que rebalsaría el vaso llegaría un año después. El rapero sacó la canción “Famous” como parte de su disco “Life of Pablo”, en la cual se filtra una conversación telefónica de 25 minutos entre West y Swift. Una de las líneas del sencillo dice “Siento como si Taylor y yo todavía podríamos tener sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra”.

Ante la humillación, Taylor Swift dio una contundente respuesta durante los Premios Grammy de 2016. Ella recibió el galardón por Álbum del Año y en su discurso dijo “habrá gente que se interpondrá en tu camino y que tratará de recortar su éxito o llevarse parte del mérito por tus logros o tu fama. Pero si sólo te concentras en el trabajo y no permites que esas personas te distraigan, algún día cuando llegues a donde te propusiste, mirarás a tu alrededor y sabrás que fuiste tú, y las personas a las que quieres, los que te pusieron ahí. Y ésa será la sensación más maravillosa del mundo”.

A mediados de ese mismo año, Kanye lanza el polémico video de “Famous”, donde se aprecia a varias celebridades desnudas, incluyendo a Swift. Para 2017, Taylor estrena el videoclip de “Look what you make me do”, que incluye varias referencias como el uso de cuerpos apilados y serpientes.

Detalles que llamaron la atención del videoclip "Look What You Made Me Do", como las serpientes de anillos. (Foto: Captura de pantalla/ YouTube)

En 2020, se reveló la conversación telefónica completa que mantuvieron Taylor Swift y Kanye West, donde se evidenció que él nunca le mencionó que le fuera a dar el calificativo de “perra” en “Famous”. “Yo dije la verdad todo este tiempo (ya saben, esa llamada que fue ilegalmente grabada y que alguien editó y manipuló con el objetivo de perjudicarme)”, escribió Swift en Instagram tras la filtración.

Casi un mes después, el productor de “Famous”, Havoc of Mobb Deep, salió a la prensa para seguir alimentando el drama. “Creo que los artistas son artistas y ella realmente debería relajarse. No es tan grave. Ella tiene una carrera increíble y no necesita pelear con otro artista increíble. La libertad de expresión está viva y bien, o debería estarlo y no debería salir quejándose por no aclarar esto”, expresó. “”Algunas personas son demasiado sensibles para el juego, pero este es el juego en el que estamos. No hay tiempo para la piel suave y no solo lo digo porque es una mujer”, continuó Havoc of Mobb. Al final, ambos artistas –gracias a toda la polémica ocasionada- continuaron recibiendo millones de dólares.

Braun vs Swift

Uno de los primeros sellos discográficos en darle la mano a Taylor Swift para impulsar su carrera en la industria musical fue Big Machine Label, la empresa fundada por Scott Borchetta en 2005. Con esta discográfica, la cantante grabó sus primeros discos “Fearless”, “Speak Now”, “Red”, “1989″ y “Reputation”.

Sin embargo, en 2018, Swift apostó por una nueva casa musical y firmó un contrato con Universal Music Group. Es en ese momento donde empezarían los problemas para la artista. Un año después de la salida de Taylor, el productor discográfico Scooter Braun, conocido por representar a artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, compró el sello discográfico Big Machine.

En esta transacción, realizada en 2019, se incluyó la lista de clientes, acuerdos de distribución, editoriales y las grabaciones maestras.

“Hace unas semanas mi equipo recibió una carta de una compañía de capital privado llamada Shamrock Holdings informándonos de que habían comprado el 100 % de mi música, videos y carátulas”, confirmó Swift en un comunicado publicado en redes sociales.

Según la misma cantante, intentó comprar los derechos de sus canciones; aunque, Braun y un socio exigieron una cláusula en la que debía comprometerse a no hablar negativamente sobre ellos. “Mi equipo legal dijo que esto no era para nada normal”, aseguró Swift.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD — Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020

Si bien es cierto que Taylor Swift es dueña de las letras de sus canciones, el audio de sus grabaciones no le pertenecen. Por ello, y tras la venta a la persona que le había hecho ´bullying´ durante años, ella perdió el derecho sobre dichas canciones que están en las plataformas digitales (así como de las regalías que reciben estas).

Eso no acabó ahí, sino que, en 2020, Scooter Braun vendió los derechos de los primeros seis discos de Taylor Swift por 300 millones de dólares a un fondo de inversión que no está relacionado a la industria musical.

¿El resultado? Nuevo disco

La artista estadounidense anunció la decisión que había tomado tras perder sus canciones. En el programa Good Morning America de febrero de 2021, Taylor Swift anunció el lanzamiento de la regrabación de uno de sus primeros álbumes “Fearless” que se estrenó en abril de ese mismo año. De esta manera, la estrella del pop recuperó el control de sus grabaciones, denominándolas “Taylor´s version” (o versión de Taylor en español).

“Espero que comprendan que esta es mi única forma de recuperar el orgullo que una vez tuve al escuchar canciones de mis primeros seis álbumes y también de permitir que mis seguidores escuchen esos álbumes sin sentimientos de culpa por beneficiar a Scooter”, agregó la estrella del pop.

Esa decisión no ha impedido de Swift también escriba nuevas canciones. Durante la gala de los Video Music Awards 2022, la cantante subió al escenario para recibir el galardón a Video del año por la versión extendida de 10 minutos de “All Too Well”. En esa ocasión, aprovechó para anunciar el lanzamiento de “Midnights”, su décimo álbum de estudio.

“No podría volver a grabar mis álbumes si no fuera por ustedes. Me han animado a hacerlo. Y me había hecho a la idea de que si iban a ser tan generosos y a darnos este [premio], pensé que sería un momento divertido para decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre. Y les contaré más cosas a medianoche”, dijo en esa ocasión.

Ese mismo día, en horas de la madrugada, hizo una extensa publicación en Instagram donde brindó más detalles de lo que sería el nuevo álbum. “Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces sueños. Los suelos que pisamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que hemos dado vueltas en la cama y hemos decidido mantener las linternas encendidas e ir en busca, con la esperanza de que, tal vez, cuando el reloj dé las doce… nos encontremos con nosotros mismos”, explicó.

Es así que desde este viernes 21 de octubre los fanáticos pueden disfrutar de “Midnights”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales con trece nuevas canciones, con lado A y B; así como tres bonus tracks.