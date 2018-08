Elrow trae por primera vez su fiesta temática "Far Rowest"

La fiesta de música electrónica "Far Rowest", que nos transporta a "Old Elrow", el pueblo más alocado del lejano oeste, llega por primera vez a Lima; con una puesta en escena impresionante que incluye escenografía, puesta de sol, animales inflables y calabozos.

Elrow, la marca española que desarrolla conceptos para las fiestas electrónicas más alucinantes, ha realizado más de 150 shows completamente distintos, en más de 33 países y 70 ciudades.

En el primer "Far Rowest" del Perú, la música electrónica sonará toda la noche hasta la hora del gran duelo: indios, hogueras, barmans, bailarinas de can can y pianistas de salón. Cada asistente a la fiesta podrá elegir entre ser indio o vaquero, llevar flechas o revólveres, Billy the Kid o Toro Sentado. Elijas el bando que elijas, la fiesta estará garantizada.

Además, el festival de electrónica contará con sus más versátiles residentes: De la Swing (España) y Bastian Bux (España). La visita de De la Swing será un auténtico viaje sonoro durante sesiones desenvueltas en un constante Groove, fusionando el techno y house de la nueva escuela. Mientras que la propuesta de Bastian Bux reduce todo lo que rodea a un DJ y productor a su elemento más esencial: piezas musicales llenas de profundas texturas, beats contundentes y gruesos basslines.

Entre los DJ que llegarán a Lima destacan también Chus&Ceballos (España), Riva Starr (UK), Carlo Lio (Canadá), Nathan Barato (Canadá) y Max Chapman (UK).

Las entradas para el show del sábado 15 de setiembre (8:00 p.m.) ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Pre venta válida hasta el 10 de setiembre.