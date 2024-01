El cantante y pianista británico Elton John hace historia al lograr su ingreso al selecto grupo de artistas que han conseguido, al menos, uno de los cuatro premios principales del mundo del entretenimiento: el Grammy, el Oscar, el Tony y el Emmy, este último lo obtuvo durante la reciente gala que se realizó el pasado 15 de enero en el Peacock Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

Pese a que no se encontraba en la ceremonia, pues viene recuperándose de una reciente intervención médica, el artista compartió un comunicado tras la premiación, donde aseguró que se siente honrado por el premio y por unirse al grupo de artistas EGOT (iniciales de los principales premios del mundo del espectáculo).

“Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo”, señaló Elton Jhon en su misiva.

El intérprete de “I’m Still Standing”, de 76 años, recibió el premio Emmy al Mejor especial de un programa de variedades por la transmisión en directo de su concierto de despedida “Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium”, presentado a través de la plataforma Disney+.

David Furnish, esposo del artista y productor del galardonado concierto especial, aseguró que Elton John se sentía muy feliz el último lunes por la noche tras enterarse que había ganado su primer premio Emmy. Según dijo, el artista “gritó fuerte” tras oír su nombre y se sintió “increíblemente honrado” por la distinción. Eso sí, lamentó no poder asistir a recibir su premio ya que viene recuperándose de una cirugía.

“Lo contactamos por Facetime. Lo despertamos en medio de la noche… Está de regreso en el Reino Unido. Le reemplazaron la rodilla izquierda, lo cual no es sorprendente si se piensa en la cantidad de pianos de los que saltó”, contó Furnish mientras sostenía el premio de John detrás del escenario, según información revelada por AP.

Con este premio, Elton John se convirtió en la persona número 19 en alcanzar el estatus EGOT después de que Viola Davis lograra la hazaña cuando ganó un Grammy el año pasado. Otros artistas que tienen EGOT incluyen a Rita Moreno, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber, Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson, John Legend, entre otros.

Sobre Elton John

Hasta el momento, Elton John ha ganado cinco premios Grammy, un Tony a la mejor partitura original por “Aida” y dos Oscar por sus canciones en películas conocidas como “El Rey León” (“Can You Feel the Love Tonight”) y “Rocketman” (“I’m Gonna) Love Me Again”).

Cabe señalar que el video galardonado muestra los mejores momentos del concierto de Elton John en su última aventura de tres noches en el estadio de Los Ángeles como parte de la etapa norteamericana de su gira “Farewell Yellow Brick Road”, que comenzó en septiembre de 2018 y dio inicio a una serie de 300 fechas programadas. Lamentablemente, por la pandemia del COVID-19, estas presentaciones se suspendieron en 2020 y se reanudaron a mediados del 2021.

Su último espectáculo musical, que reunió a más de 50 mil personas, contó con la participación de una nueva generación de reconocidos artistas, incluidas estrellas ascendentes de la industria musical como Dua Lipa y Brandi Carlile.

Cabe recordar que la gala de los premios Emmy se llevó a cabo el pasado 15 de enero, en el teatro Peacock de Los Ángeles, Estados Unidos, La ceremonia había sido pospuesta en el año 2023 por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood, las mismas que terminaron el pasado en noviembre pasado.

