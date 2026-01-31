Elvis Crespo, la cumbia peruana y el sueño de volver al Estadio Nacional con Orquesta Candela en sus 35 años

Hay artistas que conectan con un país por una canción y otros que lo hacen desde la vida cotidiana. En el caso de Elvis Crespo, su relación con el Perú se ha construido con el paso del tiempo, lejos de los flashes, a través de la música, la comida y una cercanía cultural que él mismo no ha dudado en reconocer. En su casa, la presencia de una nana peruana lo acercó no solo a la gastronomía local, sino también a ese pulso popular que define a la cumbia.

Esa afinidad explica, en parte, por qué el intérprete de “Suavemente” ha mostrado siempre una sensibilidad especial hacia el ritmo que marcó generaciones en el Perú. Y explica también por qué, en un reciente live transmitido en redes sociales, Crespo dejó abierta una posibilidad que rápidamente encendió la ilusión de los seguidores de la cumbia nacional: regresar al país para celebrar los 35 años de Orquesta Candela.

La propuesta no fue menor. El artista puertorriqueño habló de un concierto en el Estadio Nacional, escenario simbólico y reservado para eventos de gran magnitud. Del lado peruano, la respuesta llegó de inmediato. Víctor Yaipén Jr., acompañado de Donald y Billy Yaipén, confirmó que la orquesta ya se encuentra trabajando en la organización de un espectáculo conmemorativo que esté a la altura de su historia y de la expectativa que genera un aniversario tan significativo.

Durante la conversación, los integrantes de Candela coincidieron en que los equipos de gestión, marketing y representación de ambas partes ya comenzaron a coordinar esfuerzos. La frase fue clara y directa: es momento de “ponerse las pilas” para convertir la intención en un proyecto concreto.

El contexto acompaña. Orquesta Candela atraviesa un momento de alta visibilidad digital. Su tema “Sin testigos” se posicionó como tendencia número cinco en YouTube en pocas horas, confirmando que la agrupación mantiene una vigencia que dialoga con nuevas audiencias sin perder su raíz popular.

Al cierre de esta nota, la canción “Sin testigos” en Youtube alcanzó un total de 62k vistas.

A 35 años de su fundación, Candela no solo mira al pasado con orgullo, sino que proyecta su historia hacia escenarios mayores. Y en ese camino, la posible presencia de Elvis Crespo en una celebración multitudinaria aparece como un símbolo de algo más amplio: la manera en que la cumbia peruana sigue cruzando fronteras, encontrando ecos inesperados y reafirmando su lugar en la memoria musical del país.

